Magyar Péter: Lebontható ez a rendszer, gyorsabban mint azt sokan gondolnák

Á. B.;

Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-10 01:17:00

Ma egy korszak lezárult. Ma a jövő elkezdődött Magyarországon - jelentette ki hétfő hajnalban a Tisza Párt alelnöke.

Magyar Péter azt mondta, ami történt, az az orbáni hatalomgyárnak ma a Waterloo-ja, a vég kezdete. Ami itt történt, az politikai földindulás. Bárhogyan is csűrik-csavarják, mi történt itt az utóbbi két hónapban vagy inkább az utóbbi egy hónapban - vélekedett. Az ellenzéki politikus szerint egyértelmű, hogy a következő választáson egy, de igen potens kihívója lesz a NER-nek: a Tisza Párt.

Beszédének több pontját is félbe kellett szakítani a támogatók skandálása miatt. Úgy véli, a Fidesz soha ennyire nem rugaszkodott el a valóságtól, soha ilyen szintre nem emelte a gyűlöletbeszédet, a félelemkeltést és a hazugságot, soha ennyi pénzt nem ölt bele, soha ennyi adófizetői milliárdot nem ölt bele, a politikai ellenfelek lejáratásába. Megjegyezte, a Fidesz soha nem ért el ilyen gyenge eredményt az európai parlamenti választáson. Emellett elérték a másik céljukat: a Tisza Párt nélkül semmi sem fog történni Budapesten. Mint fogalmazott, „ez a rendszer lebontható, méghozzá akár gyorsabban is lebontható, mint azt sokan gondolnák”.

Tett egy célzást arra is, hogy akár előrehozott választásokra is készülhet a Fidesz. „Holnap egy napot mindenki pihen, és utána elkezdünk azon dolgozni, hogy amikor a következő országgyűlési választás lesz, bármikor is legyen az miniszterelnök úr, lehet tőlünk szeptemberben, decemberben, vagy akár 2026 tavaszán is készen leszünk egy olyan csapattal, egy olyan programmal, amelyre a magyar emberek milliói, a magyar emberek többsége fog jó szívvel szavazni” - fogalmazott. Magyar Péter jelezte, kidurrant egy narancssárga lufi, most már a Tisza Párt a legnagyobb ellenzéki párt.

Éppen ezért várja a meghívásokat az állami médiába is. – Ennek vége van – hangoztatta, felsorolta, hogy kitől várja holnapra vagy keddre ezeket a meghívásokat: „köztelevíziótól, a TV2-től, a Hír TV-től, a megyei lapoktól, az Indextől, az Origótól, az ATV-től, a Mandinertől, a Demokratától, a Borstól és a Magyar Nemzettől is.Támogatóitól pedig azt kérte, legyenek magukra büszkék.