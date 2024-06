Karácsony Gergely: Látom, hogy nekünk is kell változni, hogy nekünk is másképpen kell majd csinálnunk a dolgunkat

Á. B.;

Budapest;Karácsony Gergely;önkormányzati választás 2024;

2024-06-10 07:15:00

Tudja, hogy ellenzéki oldalon új időszámítás kezdődött.

Budapest köztársaság marad, és nem lesz részvénytársaság - fogalmazott hétfő hajnalban az újraválasztott főpolgármester.

Karácsony Gergely azt mondta, még lesz egy kis huzavona, de hiszi, hogy Budapest megmarad sokszínű, szabad és szolidáris városnak. Ezt követően azzal folytatta, a hatalom mindent megtett azért, hogy megfossza a budapestieket attól, hogy ez a város ismét az ő otthonuk lehessen. Pontosították a jogszabályokat az utolsó percben, eljátszották azt, hogy két vasat is tartanak „az üstben” (sic!), pedig pontosan lehetett tudni, hogy aztán a végén egy jelölt marad csak - magyarázta. Olvasatában a választás eredményei - az európai parlamenti eredményeket is figyelembe véve - egyszerre mutatja azt, hogy a budapestiek és a magyar polgárok nem akarnak már Orbánisztánban élni, valamint azt, hogy új korszak kezdődik a kormánnyal a kritikus politikai oldalon is. – Látom, hogy nekünk is kell változni, hogy nekünk is másképpen kell majd csinálnunk a dolgunkat – mondta erről

Szerinte mindez azt jelenti, hogy az elkövetkező napokban még több együttműködésre, még több összefogásra, még több közös gondolkodásra, még több közös hitre, még több közös reményre, még több vízióra kell találnunk azért, hogy Budapestet meg tudjuk őrizni szabadnak. Jelezte, bár tudja, kell néhány nap, ameddig megnyugszanak a kedélyek, de a lényeg az, hogy Budapest nem adta meg magát ostromlóinak, s a város maradt szabad és büszke. Beszédét azzal zárta, hogy megköszönte támogatóinak a kitartást, és emlékeztetett, sok kitartásra lesz szükség.

Bár a szavazatokat vélhetőleg újraszámolják a , jelen állás szerint Karácsony Gergelyt 324 szavazatnyi többséggel újra főpolgármesterré választották Budapesten.