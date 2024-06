Letette miniszteri esküjét Hankó Balázs

P. L.;

miniszteri eskü;Kulturális és Innovációs Minisztérium;Hankó Balázs;

2024-06-11 15:52:00

Előzőleg tartott egy sikerjelentést, épp csak az állami egyetemi oktatók megalázóan alacsony fizetéséről nem esett szó benne.

Letette tárcavezetői esküjét az új kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs. A kinevezést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől vette át, de jelen volt a nagy eseményen Orbán Viktor miniszterelnök, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Szabó Attila László, a Sándor-palota főigazgatója is.

Előzőleg Hankó Balázs az MTI-nek nyilatkozott. Megújulnak az ágazati készségtanácsok, amelyekben a szakképzés és a gazdaság mellett mostantól a felsőoktatás szereplői is helyet kapnak - ígérte. Hankó Balázs közölte, az újítás célja, hogy a szakképzés mellett a felsőoktatás is sokkal intenzívebben, a gazdaság igényeinek megfelelően működjön. Kiemelte, hogy mindez azért fontos, mert a „versenyképes magyar modell” lényege az együttműködés a megújult szakképzés, a megújult felsőoktatás és a magyar gazdaság között azért, hogy a magyar fiatalok sikeresekké váljanak.

A miniszter még államtitkári minőségében elmondta, a magyar szakképzés a tradicionális szakmák mellett az új, a technológia-intenzív és a gyártási csúcstechnológiát elősegítő szakmákban is jól teljesít. Emellett vonzó is, hiszen az általános iskola 8. osztálya után 10-ből hatan választják a szakképzést. Kitért azért a felsőoktatásra is, amelynek szerinte „jól sikerült” a megújítása. Mindenféle „brüsszeli gáncsoskodás” ellenére mennek előre a felsőoktatási intézmények: 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5 százalékában - fogalmazott. A beszámolóból nem derült ki, hogy a miniszter pontosan mit tart „brüsszeli gáncsoskodásnak”, de a falrengető sikerjelentést beárnyékolja, hogy az alapítványokba kiszervezett, kuratóriumaikat kormányzati káderekkel teletömő egyetemeket például kizárták az Erasmus-programból.

A miniszter beszámolt az okleveles technikus képzésről is, amiben az egyetem és a szakképző technikum között képzési, oktatási együttműködés jön létre. Rámutatott, hogy a technikumok a magyar gazdaság számára fontos - műszaki, mérnöki, informatikai - képzési területeken a felsőoktatás előszobái. Hankó Balázs szólt arról is, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) közösen akarják létrehozni az ágazati tudásközpontokat, olyan gazdaságilag intenzív és lényeges területeken egyebek mellett, mint az építőipar és az informatika. A tudásközpontok működéséről az alábbi hangzatos összefoglalót tette: „egy kis felsőoktatás, egy kis szakképzés, egy kis magyar gazdaság, egy nagy adag innovációval leöntve”.

Az új miniszter átadta a 19 ágazati készségtanács (köztük a bányászat és kohászat, élelmiszeripar, építőipar, közlekedés és szállítmányozás) képviselőjének a megbízatásukról szóló oklevelet. Hankó Balázs az MTI-nek elmondta, hogy az oklevelet átvett személyek lesznek az ágazati készségtanácsok elnökei, a feladatuk, hogy a következő időszakban az általuk képviselt ágazati készségtanácsban végezzék el az adott terület - szakképzést és felsőoktatást érintő - képzéseinek megújítását, gyakorlati fókusszal a magyar gazdaság érdekében. A megbízatásuk 2 évre szól és egy alkalommal további 2 évre meghosszabbítható.

Hankó Balázs arról nem beszélt, hogy tervezi-e korrigálni az állami rendszerben maradt egyetemi oktatók botrányosan alacsony, a magas szintű tudást semmilyen elfogadható mértékben nem honoráló fizetését.