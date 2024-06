Helyreigazítás a 2024. március 16-i „A kanyarban megcsúsztam…” kezdetű címmel megjelent lapszemle miatt

nepszava.hu;

helyreigazítás;

2024-06-12 12:30:00

2024. március 16-án megjelent lapszemlénkben valótlanul állítottuk, hogy Sz. Patrik halálos balesetet okozott, a 112-es segélyhívó diszpécserének elismerte, hogy ő okozta a halálos közúti balesetet és mindent bevallott. Valótlanul híreszteltük azt is, hogy a diszpécserrel folytatott beszélgetés során Sz.Patrik részéről elhangzott, hogy „baleseteztem”.

Ezzel szemben tény, hogy Sz.Patrik felelősségét a cikkben leírt balesetben nem állapították meg, az eljárás még folyik, Sz. Patrik nem ismerte el felelősségét a diszpécserrel folytatott beszélgetés során az idézett mondatával nem vallotta be a közúti baleset okozását. Továbbá a diszpécserrel folytatott beszélgetésben azt nyilatkozta, hogy „én is bales…” – tehát nem fejezte be mondatát akként, ahogy azt lapszemlénkben a Blikk nyomán idéztük.