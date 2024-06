Cser-Palkovics András bocsánatkérő levelet írt Semjén Zsoltnak, miután nem létezőnek nevezte a helyi KDNP-t

Á. B.;

2024-06-13 19:52:00

Nem úgy értette.

„Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! A tegnapi napon, egy konferencia résztvevőjeként kaptam egy rövid kérdést a KDNP székesfehérvári szerepvállalására vonatkozóan, melyre sajnos egy túl sommás választ adtam, mely a sajtó kontextust nélkülöző és bántóan keretező tálalásában az Ön és a KDNP számára rosszul eshetett” - olvasható abban a levélben, amelyet Székesfehérvár fideszes polgármestere címzett Semjén Zsoltnak.

Az ügy előzménye, hogy Cser-Palkovics András a 444.hu tudósítása szerint a Republikon Intézet konferenciáján lényegében megsemmisítő kritikával illette a kisebbik kormánypártot. Arra a kérdésre, hogy miért nem volt ott a szavazólapon neve mellett a KDNP logója, azt felelte, „abszolút hívő ember vagyok, római katolikus, hogy ezt is rögtön tisztázzuk...valós politikai szervezetek és közösségek jelennek meg mindenhol... és most a városról beszéltem természetesen...”

A polgármester most azt írta, „pártjaink országos szövetségére való tekintettel is, valamint Székesfehérvár, mint a magyar kereszténység egyik bölcsőjének polgármestereként is sajnálom, ha esetleg Önt vagy a KDNP tagjait megbántottam, ez nem állt szándékomban.” Ugyanakkor jelezte, hogy a KDNP egykor sokkal aktívabb szerepet vállalt a fehérvári közéletben és a közösségi életben, melyet meggyőződése szerint újra fel kellene vállalni a helyi, regionális tagságnak és támogatóknak. „Hiszen, hol máshol lehetne ezt méltóbban megtenni, mint a magyar keresztény államiság történelmi bölcsőjében?”

„Ezúton is megkövetem tehát Miniszterelnök-helyettes urat és a KDNP azon tagjait, akik a kereszténydemokrácia és a kereszténység értékeit méltón és aktívan igyekeznek képviselni. A következő napokban a sajtóban is meg fogom tenni ezt, lehetőségeim szerint helyreigazítva a mondandómat. Biztosítani szeretném egyben Önt arról, hogy ha a KDNP megújítaná szerepvállalásának karakterét és mélységét Székesfehérvár közösségi életében, mindig partnerként számíthatnak rám!”

- zárta sorait Cser-Palkovics András.