Vitézy Dávid: Karácsony Gergely bocsánatot kért, amiért azt mondta, lapáttal fog agyonverni a kampányban

Á. B.;

2024-06-13 21:07:00

Egyben közölte: akármi lesz az újraszámolás eredménye, azt el fogja fogadni.

Ma este a Partizánban Gulyás Mártonnak tett ígéretét betartva az adást követően visszahívott Karácsony Gergely főpolgármester, így végre sor került a választás estéjén általam kezdeményezett telefonbeszélgetésre - írta a Fidesz által támogatott főpolgármester-jelölt egy csütörtök esti Facebook-posztban.

Vitézy Dávid azt mondta, a főpolgármester elnézést kért tőle, amiért egy kiszivárgott hangfelvételen azt mondta, lapáttal fogja agyonverni a kampányban. A gesztust egyébként elfogadta, s egyebekben bízik abban, hogy akármi is lesz a jogorvoslatok és az újraszámlálás végeredménye, képesek helyreállítani a normális emberi hangnemet. Minden erőmmel ezen leszek, hisz ez Budapest érdeke is, és ebbe az irányba tett fontos lépésnek tekintem ezt a mai beszélgetést - tette hozzá.

Egyebekben jelezte, röviden ismertették egymással a választási jogorvoslattal kapcsolatos álláspontjaikat, ezügyben a holnapi újraszámlálás és a további esetleges jogorvoslati folyamatok végeredménye lesz döntő. „Karácsony Gergelynek is elmondtam: akármelyikünk is lesz a jogerős választási eredmény szerint a főpolgármester, azt természetesen elfogadom és tiszteletben fogom tartani. Ha ő lesz az, minden nyilvános fórumon ki fogok állni amellett, hogy ő a megválasztott főpolgármester, ezt most közvetlenül is elmondtam neki” - zárta sorait Vitézy Dávid.