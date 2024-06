Bőhm Csaba arany-, Szép Balázs ezüstérmes az öttusa-világbajnokságon, győzött a magyar férfi csapat is

MTI-Népszava;

világbajnokság;olimpiai kvóta;öttusa vb;

2024-06-15 14:19:00

Szép a dobogós helyezéssel olimpiai kvótát is szerzett. Bőhmnek ez nem járt, mert már tavaly kiharcolta a kvalifikációt.

Bőhm Csaba arany-, Szép Balázs ezüstérmet nyert az öttusázók kínai olimpiai kvalifikációs világbajnokságán Csengcsouban szombaton, és győzött a Bőhm, Szép, Demeter Bence összeállítású magyar csapat is. Szép Balázs a dobogós helyezéssel párizsi kvótát is szerzett. Bőhmnek ez nem járt, mert már tavaly kiharcolta a kvalifikációt. Egyéniben a dél-koreai Dzsun Vungte végzett a harmadik helyen, Demeter pedig 12. lett. Csapatban a magyarok mögött a dél-koreaiak érdemelték ki az ezüst-, a csehek pedig a bronzérmet.

A 18-as döntőt a csütörtöki körvívás eredményével Bőhm (22 győzelem/12 vereség) az első, Szép (21/13) a második, Demeter (19/15) pedig a hetedik helyről kezdte. A szombati első szám a lovaglás volt. A magyarok közül elsőként Demeter ment fel a pályára, melyet négy verőhibával teljesített. A vége felé következett Szép egy veréssel és utána, utolsó előttiként Bőhm hibátlan teljesítménnyel.

Az öttusastadionban kialakított emelt páston mindhárom magyar egy-egy győzelmet aratott, ebből Bőhm éppen Szép ellen az utolsó asszóban. A lovaspálya mellett felépített 25 méteres mobilmedencében Bőhm 2:01.09 perccel az ötödik legjobb idővel úszta le a 200 métert, az egyéniben 2022-ben vb-bronzérmes Szép 2:05.35-tel nyolcadik, Demeter 2:07.25-tel 11. volt ebben a számban.

A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak Bőhm vághatott neki elsőként, őt Szép követte 20 másodperc hátránnyal, majd a lengyel Kamil Kasperczak következett további kilenccel. A harmadik magyar a 12. helyről kezdett, 55 másodperccel az éllovas mögött.

Bőhm végéig kontrollálta a kombinált számot, remek tempóban futott és ha be is csúszott egy-két hiba a lövészetébe, egyik sorozatban sem töltött sok időt az állásban, így nagy fölénnyel végzett az élen. Az összetett számban 9:59.79 perccel a harmadik legjobb eredményt érte el.

A befutó után a nemzetközi szövetség riportere azzal kezdte az értékelést, hogy jelenleg ő a legjobb öttusázó, mivel a világkupadöntő után a vb-t is megnyerte, Bőhm pedig mosolyogva azt emelte ki, hogy ezzel az eredménnyel biztossá vált az olimpiai részvétele és ez volt a fő cél. Beszélt arról is, hogy egész nap azt érezte: Isten mögötte áll és támogatja őt. „Sok ember is segített nekem, ez jutott eszembe verseny közben és egy szép eredménnyel akartam ezt megköszönni nekik” - tette hozzá. Arra a felvetésre, hogy vk és vb-arany után mi jöhet az olimpián, úgy reagált, hogy még nem foglalkozik a nyári játékokkal, egyelőre pihen egy kicsit, hagyja leülepedni ezt a sikert.

A rekord pontszámmal győztes Bőhm Csaba előtt Marosi Ádám nyert legutóbb egyéni vb-aranyérmet 2021-ben.

Szép Balázs az első lövészetét nagyon gyorsan befejezte, közelebb is zárkózott csapattársához, de a második sorozata nem sikerült olyan jól, így gyakorlatilag visszaállt a korábbi különbség, ami a végéig még nőtt is egy kicsit. Szép 10:06.40-nel ötödik volt a kombinált számban. „Kicsit beteg voltam az elmúlt napokban, nem voltam túl jó állapotban, fáradtnak éreztem magam. Emiatt előzetesen nem gondoltam, hogy ilyen jó eredményt érek el. 2022-ben harmadik voltam, most második, remélem, jövőre első leszek” - mondta. Demeter is jó lövősorozatokat produkált, ezzel megőrizte indulási helyét. Az összetett számban 10:26.15-tel a 13. eredményt érte el.

A 79 fős mezőny szerdán kezdett a selejtezővel, majd a három csoport 12-12 továbbjutója csütörtökön esett túl a körvíváson, melynek eredményét az elődöntőből továbblépők a döntőbe is magukkal vitték. Pénteken két 18-as csoportban küzdöttek a fináléért a versenyzők, ehhez az első kilenc között kellett végezni, ami mások mellett három magyar indulónak sikerült. Bereczki Richárd ekkor búcsúzott, akárcsak a címvédő, olimpiai bajnok brit Joseph Choong.

A magyarok öt olimpiai kvótával rendelkeznek. A férfiaknál Bőhm Csaba és Szép Balázs, a nőknél, Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Erdős Rita rendelkezik párizsi indulási joggal. Az olimpián ugyanakkor nemenként csak két versenyző indulhat egy-egy országból, így abban az esetben, ha több jön össze, az adott szövetségnek kell határoznia arról, kiket nevez.