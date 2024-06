Ezüst- és bronzérem is született a szegedi kajak-kenu Európa bajnokságon

Á. B.;

2024-06-16 12:35:00

Kopasz Bálint címvédőként ezüstérmes lett vasárnap K-1 1000 méteren a szegedi gyorsasági, para kajak-kenu és SUP Európa-bajnokságon, a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara kajak kettes pedig bronzérmesként zárt 500 méteren - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A zárónapi program első felében öt olimpiai szám döntőjét rendezték, rendezik a Maty-éren, mindegyiknek van hazai résztvevője.

Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Kopasz - aki már a párizsi játékokra készül - előfutam-győztesként került a fináléba, ahol mindenki azt várta, hogy a világbajnok portugál Fernando Pimentával meccsel majd az aranyéremért. Sokáig úgy tűnt, ez így is lesz, ketten már a rajt után kiváltak a mezőnyből és sokáig fej- fej mellett haladtak. A győriek 26 éves kajakosa 500 méternél minimális előnnyel vezetett, majd 750 méternél már tetemesebb volt ez az előny. Úgy tűnt, Kopaszt senki nem állíthatja meg, a hajrá azonban váratlan fordulatot hozott, feltűnt a 9-es pályán lapátoló, fehérorosz Aleh Jurenyija, aki meglepte Kopaszt, s végül előtte haladt át a célvonalon. A hazai kedvencnek ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.

Gazsó Alida Dóra és Csipes Tamara szombaton négyesben diadalmaskodott, ráadásul Csipes egyesben is első lett, így mindketten egy újabb győzelemért szálltak vízre K-2 500 méteren. A döntőt a lengyelek kezdték a legjobban, de aztán 250-nél csatlakoztak hozzájuk a magyarok és a világbajnoki címvédő dánok is, ez a trió gyakorlatilag együtt haladt. A hajrát aztán a dánok, Emma Jörgensen és Fredrerikke Matthiesen bírták a legjobban, Csipesék pedig harmadikként értek be a lengyelek mögött.

A kenus Adolf Balázs és Hajdu Jonatán, akik Kopaszhoz és Gazsóékhoz hasonlóan a múlt heti válogatón bebiztosították olimpiai csapattagságukat, remekül kezdett 500 méteren és egészen a végéig harcban volt az éremért. Sokáig vezetett a hazai egység, aztán az élre álltak az oroszok, Alekszej Korovaskov és Ivan Stil, akik végül a győzelmet is megszerezték. Adolfék szinte egyszerre értek be a lengyelekkel és az olaszokkal, de végül két századmásodperccel leszorultak a dobogóról és a negyedik hely lett az övék.

Az ötezer méteres versenyeket vasárnap délután rendezik.

Varga Katalin megvédte címét a KL2-es kategóriában. A paralimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes szegedi versenyző magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt. A szám másik magyar indulója, Boldizsár Dalma ötödik lett.

Az ugyancsak szegedi Suba Róbert is címvédőként szállt vízre VL2-ben, de ezúttal meg kellett elégednie a bronzéremmel, míg Juhász Tamás a kilencedik helyen végzett. A nap ötödik magyar para döntőse, Kiss Tibor a hatodik pozíciót szerezte meg a KL2-as kategóriában.

A para versenyeket 200 méteren rendezik. A magyar válogatott összesen három dobogós helyet gyűjtött a Maty-éren.