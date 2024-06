A dán Christan Eriksennek valóban helyén volt a szíve, de a második félidőben a szlovén Janza bődületes gólja döntetlent ért

MTI-Népszava;

2024-06-16 20:43:00

A mérkőzés nagy részében Dánia csapata volt veszélyesebb, amit a három évvel ezelőtt leállt szívű játékosuk eredményessége is mutatott. Szlovénia a második félidőben javult, és a hajrára 1-1-re hozta a meccset.

A szlovén és a dán válogatott 1-1-es döntetlent játszott a németországi labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának vasárnap este hat órakor kezdődött nyitómeccsén. Mint arról már az első félidőben hírt adtunk róla, mérkőzés 17. percében Dániának az a Christian Eriksen aszerezete meg a vezetést, akinek a 2021. június 12-én a koppenhágai Dánia-Finnország Európa-bajnoki-mérkőzés 42. percében megállt a szíve, összeesett a pályán, és csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életét.

Most egy bedobás Jonas Older Wind sarokkal továbbította neki a labdát, amelyet ő mellett vett le és lőtt 6-7 méterről, az ötös jobb sarka felől a szlovén hálóba. – Tündérmese – kommentálta a mostani gólját a The Guardian. A válogatottbeli szerepléshez tartozik, hogy a 2021-es szívmegállása idején Christian Eriksen az Inter Milan játékosa volt, utána a Brentfordhoz szerződött, most a Manchester United játékosa. Az Inter Milant azért kellett elhagynia, mert a Sere A-ban senki nem játszhat, aki ICD-vel él. Vasárnapi találatával az első félidőben a dánok 1-0-ra vezettek is, ekkor élvezetes, lüktető játék alakult ki, ami az első játékrész végére alábbhagyott.

A második félidő elején veszélyeztetni tudtak a szlovének, ám ezt követően is inkább a dánok akarata érvényesült, akik sokszor eljutottak a szlovén kapu elé, de a befejezéseknél vagy az utolsó passzoknál rendre pontatlanok voltak. A hajrához közeledve aztán beszorultak kapujuk elé a skandinávok, a feljavuló szlovénok előbb a kapufát találták el, majd egyenlítettek. A folytatásban már nem esett gólt, így mindkét csapat egy pontnak örülhetett a magyar válogatott soron következő két csoportmeccsének otthont adó stuttgarti stadionban.

Európa-bajnokság, 1. forduló, C csoport:

Szlovénia-Dánia 1-1 (0-1)

Stuttgart, v.: Schärer (svájci); gólszerző: Janza (77.), illetve Eriksen (17.); sárga lap: Stojanovic (53.), Celar (85.), illetve Hjulmand (49.)

Szlovénia: Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic (Verbic, 67.), G. Cerin, Elsnik (Stankovic, 75.), Mlakar (Celar, 75.) - Sporar (Brekalo, 95.), Sesko (Kurtic, 95.)

Dánia: Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard - Bah, Hjulmand (Delaney, 90.), Höjbjerg (Norgaard, 83.), Kristiansen (Maehle, 79.) - Eriksen - Wind (Dolberg, 83.), Höjlund (Poulsen, 83.)

I. félidő:

17. perc: jobb oldali dán bedobás után a tizenhatoson belül Wind sarkazó, gyors mozdulattal húzta Eriksen elé a labdát, aki mellel levette, majd egy pattanást követően nyolc méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).

II. félidő:

77. perc: jobb oldali szöglet után balról, 19 méterről Janza lőtt, Hjulmandon megpattanó labdája a kapuba vágódott (1-1).