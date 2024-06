Épp azután vált szorosabbá a gazdasági, politikai kapcsolat a NER és Gattyán György között, amikor elhaltak a vállalkozó cégbirodalma elleni eljárások

Batka Zoltán;Bittner Dániel;

eljárás;viszony;Gattyán György; NER;

2024-06-18 05:50:00

Egy most kitálaló volt nyomozó szerint felsőbb utasításra álltak le a vizsgálatok. A Transparency International (TI) jogi igazgatója szerint az interjú alapján el lehet és el is kell rendelni a nyomozást.

Ligeti Miklós kérdésünkre arról a nyilatkozatról beszélt , amelyet a Partizánnak adott a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) egy volt nyomozó őrnagya, Tiszolczi Lajos. Az egykori nyomozó azt állította: a legmagasabb szinten döntöttek úgy még 2021-ben, hogy el kell tussolni a dúsgazdag vállalkozó, Gattyán György 19,4 milliárd forintos adócsalási ügyét. Tiszolczi forrásai szerint három, rendkívül jó politikai kapcsolattal rendelkező külső szereplő járt közben Gattyán ügyében, ebből kettő „közismert”.

– Ezek nagyon súlyos hivatali visszaélésre utaló, erős állítások – mondta Ligeti, aki szerint ezek alapján a NAV belső revíziót indíthatna, hogy kiderüljön, megalapozott volt-e az eljárás megszüntetése, vagy lett volna helye vádemelési javaslatnak. Ezzel párhuzamosan – vélekedett Ligeti – az ügyészség is elrendelhet nyomozást.

Tiszolczi beszélt arról is, hogy szerinte a Gattyán-ügy miatt fejezték le a NAV vezetését, ezért váltották le 2021-ben Sors László államtitkárt, a NAV elnökét, s ekkor mentették fel Vankó Lászlót, a NAV bűnügyi igazgatóját továbbá helyettesét, Zámbó Pétert.

Tiszolczi, aki évekig nyomozott a Gattyán-ügyben, azt állította, hogy az új vezetők bekérték az eset összes korábbi jelentése eredeti példányát, s arról faggatták, van-e még valami, amit nem írt le, és kíváncsiak voltak a forrásaira is.

A NAV tagadta a volt nyomozó állításait, a hatóság szerint a jogszabályok szerint jártak. Különös fordulatként saját vereségeiket hozták fel indokként: az ügyben „a NAV tíz év alatt minden hazai és nemzetközi bíróságon veszített, mindig az adózó számára kedvező bírósági ítélet született.”

A Partizán-interjúban a cégcsoportról negatív állítás nem hangzik el, mint ahogy az sem, hogy Gattyán György megpróbálta volna befolyásolni az eljárást – jelentette ki lapunk érdeklődésére Nemes Tamás, az üzletember cégbirodalmát működtető Docler Holding kommunikációs és CSR vezetője. Felvetésünkre, hogy az interjú alapján mégis voltak, akik segíthettek lezárni az adócsalási ügyet, a kommunikációs vezető azt válaszolta: erről fogalmuk sincs, de az eddig megnyert perek fényében Gattyánnak nem is állt érdekében, hogy ráhasson a nyomozásra. – 12 év alatt minden Magyarországi és nemzetközi pert megnyert a cég. A NAV nem tudott minket megfogni – mondta Nemes Tamás.

Mint arról korábban többször írtunk, Gattyán online pornóval, a LiveJasmin nevű videószolgáltatással alapozta meg cégbirodalmát. A NAV már 2011-ben figyelt rá: előbb titkos nyomozás indult, ami aztán nyílt eljárásba fordult. A gyanú szerint a cégbirodalom Budapesten működött, ám egy portugál cég közbeiktatásával Portugáliában adózott, ahol a hazainál jóval kisebb az áfakulcs.

Amikor 2021-ben elhaltak a Gattyánnal szembeni adóhivatali eljárások, a vállalkozó cégei jelentősebb állami támogatásokat kaptak, és az üzletember cégbirodalmát megalapozó pornóvállalkozás, a Jasmin körüli céghálóban megjelent egy erősen fideszes „bekötöttségű” ügyvédi iroda.

Mint azt korábban a Népszava kiderítette, a vállalkozó egyik, Jasmin-közeli, az adóhivatali bűnügyi vizsgálatokban érintett cégét, a Imperium Galactica Kft.-t egy, a Fideszhez szorosan kötődő, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda két vezetője, Sárhegyi Zoltán és Bártfai Beatrix cége, a Zétavár Kft. vette meg. Az Imperium Galactica főtevékenység szerint „világháló portál-szolgáltatással” foglalkozik. Az ügyvédi iroda azóta sem árulta el, hogy miért volt számukra érdekes a 2020-ban még nulla árbevételű, papíron 3 milliós veszteséget összehozó vállalkozás, pláne, hogy az érintett volt a Gattyán körüli vizsgálatokban.

A fideszes kötődésű cégvásárláson túl egyre több jele lett Gattyán György és a NER egymásra találásának. A Válasz Online derítette ki, hogy a Rogán Antal kabinetminiszter holdudvarába tartozó Carion csoport magántőkealapja, a Columbus 900 millió forintot invesztált Gattyán e-aláírással foglalkozó Netlock Kft-jébe. Emellett – a Népszava összesítése szerint – legalább 1,4 milliárd forint közvetlen, magyar és uniós költségvetési támogatás jutott a Gattyán és barátai által feltalált Teqball nevű labdajátékba. Ezt az új, hungarikummá nyilvánított sportágat a külügyminiszter is reklámozta.

A politikai létezés látszata

A gazdasági együttmozgás mellett Gattyán politikai szívességeket is tett a NER-nek: 2022-ben hozta létre a Megoldás Mozgalom (Memo) nevű pártját, amely leginkább arra volt alkalmas, hogy az ellenzéki tábort aprózhassa. Érdekes egybeesés, hogy épp a Partizán-interjú megjelenésének napján, tegnap jelentek meg hírek arról, hogy lemond a párt elnöke, Huszár Viktor.

– Szó sincs arról, hogy megszűnne a párt, mint ahogy Huszár Viktor lemondása sincs összefüggésben a hétfőn felmerült üggyel – mondta lapunknak Nemes Tamás, a Docler Holding kommunikációs vezetője, aki szerint annyi történt, hogy az EP-választási kudarcért egy vezető vállalta a felelősséget.

Kerestük a Memót is, ám kérdéseinkre nem válaszoltak, a párt belvárosi címén lévő, szintén Gattyánhoz köthető épületben pedig nyoma sem volt a pártnak – ahogy valójában a politikai életben sem létezett soha igazán.

Ember Zoltán, az Iránytű Intézet vezető elemzője furcsállja, hogy a pártról általában csak a választások előtt lehet hallani. – Ez semmiképpen sem szerencsés egy politikai erő esetében, így nagyon könnyű egyéb okokat feltételeznie az embernek – utalt a politológus arra, hogy sokak szerint a kormányzat érdeke volt az új formáció léte.

– A Memo könnyedén felépíthette volna magát az elmúlt években, ehhez képest nem láttunk mögöttük sztorit vagy politikai üzenetet, pedig Gattyánból kiindulva, akár Trump amerikai sikerét is lemásolhatták volna. Nem látni, hogy a hároméves pártba bárki is energiát, munkát, szakértelmet tett volna a választási időszakokon kívül – fogalmazott az elemző, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni: – Az, hogy az EP-választáson is elindult a Memo, mindenképpen azt mutatja, hogy a párt szeretné fenntartani a létezés látszatát.