Enyém, tiéd, de mégis az övék

Papp Zsolt;

Vodafone;Budapest Bank;Budapest Airport (BA) Zrt.;Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt;

2024-06-20 06:00:00

Adott egy állami cég a Corvinus Befektetési Zrt. Ez a cég intézte az elmúlt évek a legfontosabb állami cégvásárlásait a kormány utasításra és a NER épülésére. A Corvinus vásárolta meg a minap ezer milliárd forintért a Budapest Airport Zrt. részvényeinek 80 százalékát – azt, hogy minek, arra nincs érvényes válasz.

Ugyanez a cég vásárolta meg korábban a Budapest Bankot (BB) és a Vodafone Magyarország Nyrt.-t is. A Budapest Bank történetéről többször írtunk: a tulajdonos amerikai konszern kivonult a régióból, a magyar állam meg jó drágán megvette a bankot. Sokáig nem tudtak mit kezdeni vele – pedig nem is kellett volna semmit. Jó kis bank volt a BB, csak az osztalékot kellett felvenni. Ennek ellenére a bankot odaadták Mészáros Lőrinc MHB-jának – cserébe Mészáros adott a bankjából 30 százalékot az államnak. Jó üzlet…Kinek is?

Ugyanezt játszotta el a kormány – szintén a Corvinuson keresztül – a Vodafone Zrt-vel: szerveztek sok hitelt a 4iG Nyrt.-nek – amely Jászai Gellért érdekeltségében van – hogy meg tudja venni a mobilcég 51 százalékát. Biztos ami biztos az állam megvette a maradék 49 százalékot a veszteséges, hitelektől terhelt mobilcégből, de az irányítás NER-milliárdosé maradt.

És így lesz a közpénz magánvagyon. Ami az enyém meg a tiéd is, mert közpénz – az övék lesz.

Nem sok értelme volt anno a Budapest Bank megvásárlásnak. Semmi értelme nem volt megvenni a veszteséges Vodafone-t. És nagy valószínűség szerint baklövés volt megvenni a BA Zrt-t is. Az a duma, hogy a kormány csak így tudja Ferihegy fejlesztését kontrollálni. Ha egy kormány annyira erőtlen, hogy jogszabályokkal – jogállami módon – nem tudja a reptér tulajdonosait közérdekű működésre rávenni, ekkor mondjon le, de semmikép se dobjon ki az ablakon ezer milliárd forintot!

Kezdjünk el fogadásokat kötni: vajon mikor követi a reptér a Vodafone és a Budapest Bank sorsát és kerül egy mozdulattal valamelyik oligarchához? Egy év, kettő? Vigyázat, lehet, hogy 2026 után már nem fog menni!