Teljesen kész volt Justin Timberlake, de azért vezetni akart, úgyhogy letartóztatták

P. L.;

letartóztatás;ittas vezetés;Justin Timberlake;

2024-06-18 21:35:00

A popsztár elég masszívan be lehetett mindenezve, a sávját sem tudta tartani.

Hétfő este a New York állambeli Sag Harborban letartóztatták Justin Timberlake-et. A világhírű amerikai popsztár alkohol és/vagy valamilyen más tudatmódosító szer hatása alatt vezetett - számolt be róla az ABC News.

Justin Timberlake ma már bíróság elé is áll, így reménykedhet abban, hogy hétvégére vége lesz az ügynek, már csak azért is, mert ezen a hétvégén két koncertet ad Chicagóban, a jövő héten pedig két másik koncertet New Yorkban, hatodik stúdióalbumának turnéján.

A TMZ úgy tudja, hogy a popsztár egy hotelben bulizott a barátaival, majd úgy gondolta, hogy innen autóval távozik, de nem sokkal az indulás után már figyelmen kívül is hagyott egy stoptáblát és a sávját sem tudta tartani. A rendőrök ekkor figyeltek fel rá és meg is állították, majd atta kérték, hogy fújjön szondát. Ezt ő visszautasította, de mivel a lehelete bűzlött az alkoholtól és üveges szemmel nézett, a törvény embereinek nem volt különösebben nehéz feladat megállapítani, hogy nem kristálytiszta tudatállapotban ült a volán mögé. Justin Timberlake-et ezután fel is ékesítették egy rendőrségi karpereccel és Sag Harbor település rendőrörsére szállították, azonban hamarosan óvadék nélkül szabadon is engedték.