Egy idősotthon lakóinak voksai fordítottak Diósdon az egykori Echo TV munkatársa

Doros Judit;

fordítás;szavazás;Diósd;idősotthon;önkormányzati választás 2024;

2024-06-18 20:59:00

A helyi Szent Anna Szeretetotthon néhány lakójának szavazatával megfordult a diósdi polgármester-választás eredménye: a korábban öt szavazattal győzött Makádi Anna (Élhetőbb Diósdért Egyesület) a jelenlegi állás szerint 21 szavazattal vesztett a volt Echo TV egykori munkatársával, Dizseri Andrással (Pro Civitate Egyesület) szemben.

A helyi választási bizottság korábban úgy döntött, nem veszi figyelembe az egyik kör mozgóurnás szavazatait, mert az itteni idősotthon egyik alkalmazottja segített a lakóknak a voksolásban. Dizseri fellebbezett, megtámadta a végeredményt, a területi választási bizottság pedig, felülbírálva a korábbi határozatot, úgy ítélte meg: nem jogszerűtlen, hogy a mozgóurnás voksoláson az intézmény egyik dolgozója segített az időseknek a szavazásban, noha a választókör delegáltjai is a helyszínen voltak, így tőlük is kérhették volna ezt. A jogszabály egyébként úgy szól: „az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe veheti.” A mozgóurnában 32 voks volt, ebből huszonhatot Dizseri András, hármat a korábbi polgármester, a most harmadikként befutott Spéth Géza kapott, három pedig érvénytelen lett, ez pedig megfordította az egyébként szoros végeredményt.

Makádi Anna lapunknak elmondta: a Kúriához fordulnak jogorvoslatért. Szavai szerint a jogszabály azt mondja ki, hogy az akadályoztatott választópolgárnak kell kérnie a segítséget, itt viszont tudomásuk szerint az intézmény vezetője eleve kijelölt egy dolgozót erre a feladatra, aki – noha a mozgóurnát hozó szavazóköri delegáltak ezt felajánlották – nem is engedte meg másnak a közreműködést. Hozzátette: a katolikus szeretetotthon több szálon kötődik a Pro Civitate egyesülethez, amelynek tagjai többször is adtak itt kulturális műsort, ő maga viszont még a szórólapjait sem tudta ide eljuttatni, nemhogy bemutatkozhatott, vagy a programjáról beszélhetett volna.

Azt az Átlátszó írta meg, hogy a második körben végül befutott Dizseri András 2010-től fideszes önkormányzati képviselő volt Diósdon, jelölőszervezete, a Pro Civitate – A Városért Egyesület pedig az elmúlt években közel 33 millió forintot kapott az állami Nemzeti Együttműködési Alaptól kulturális és szabadidő tevékenységre. Vezetőjük, Sohajda Lajos, a diósdi Fidesz szervezet elnöke, bejegyzési okiratukban pedig az egyik deklarált cél „a Fidesz-KDNP kormány működésének helyi szinten történő támogatása.”