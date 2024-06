Késely aranyérmet nyert 800 méter gyorson, a 4x100-as vegyesváltó harmadik lett, Milák 100 méter gyorson úszott olimpiai szintet

MTI-Népszava;

úszás;Európa-bajnokság;Késely Ajna;Milák Kristóf;

2024-06-18 21:00:00

Magyar sikerek a belgrádi vizes Európa-bajnokságon.

Késely Ajna aranyérmet nyert kedden 800 méter gyorson a belgrádi úszó Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar versenyző nagyjából a táv feléig csak utazott a mezőnnyel, utána viszont könnyedén húzott el, és 8:29.96 perccel, több mint három és fél másodperces előnnyel csapott a célba. Késely Ajna ezzel pályafutása első Európa-bajnoki címét szerezte, egyúttal a magyar küldöttség első aranyát a szerb fővárosban. A szám másik magyar döntőse, Kapás Boglárka 8:40.33 perccel a hetedik lett.

A vegyes zónában mindkét magyar úszó elérzékenyült: – Az edzőm, Kovács Ottó pontosan ilyen időt várt tőlem, a tervem nagyjából ez volt, de talán még egy kicsit korábban is indultam el, mert éreztem magamban az erőt, ez volt a papírforma. Nagyon akartam már ezt az egyéni aranyérmet, amit Ottó bának küldök, és szeretném megemlíteni Turi Györgyöt, akinek nagyon sok munkája van bennem, az állóképesség onnan is jön - nyilatkozta Késely Ajna. Kapás Boglárka sírva érkezett a vegyes zónába, mint elmondta alapvetően magát a számot búcsúztatja, hiszen hosszú évekig erre készült, a 2016-os riói olimpián ebben volt bronzérmes, és most utoljára úszott, mivel az olimpiát követően befejezi pályafutását.

Két kizárás, egy magyar bronzérem

Nem sokkal ezután a Kós Hubert, Békési Eszter, Márton Richárd, Senánszky Petra összeállítású 4x100 méteres vegyes vegyesváltó bronzérmet nyert a belgrádi úszó Európa-bajnokságon. A magyar csapat 3:48.79-es idővel ötödikként csapot célba, azonban a lengyel és a görög stafétát kizárták szabálytalan váltás miatt, így lépett fel dobogós helyre a négyes.

0.08 másodperc

Milák Kristóf olimpiai szintidőt úszott kedden 100 méter gyorson a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében. A szám 2022-es Eb-ezüstérmese 48.26 másodperccel teljesítette a párizsi induláshoz szükséges kritériumot (48.34).

A szám másik magyar versenyzője, a februárban, Dohában világbajnoki bronzérmes Németh Nándor - aki első magyarként állt világbajnokságon dobogón 100 méter gyorson és akinek már korábban megvolt a szintje - még ennél is jobb eredménnyel, 48.05 másodperccel végzett a második előfutamban. Csak a románok sztárja, David Popovici előzte őt meg. Övé lett összesítésben a harmadik, Miláké pedig a negyedik idő.

Láttam, hogy az amerikai válogatón most milyen időket úszott az első kettő, 47 elejét mentek, szóval úgy éreztem, kicsit fel kell kötnöm nekem is a gatyát öt héttel az olimpia előtt. Szeretnék holnap ebből egy kicsit még lefaragni, a második ötven kifejezetten biztató volt, szerintem egy nagyon jó harc lesz majd az aranyéremért - mondta Németh Nándor, aki megjegyezte, az edzések az elmúlt időszakban nem mentek neki jól, ezért kicsit értetlenül áll az itteni jó formája előtt. A BVSC versenyzője hétfőn a váltóban úszott olimpiai szintes időt 200 méter gyorson, de azt már jelezte, hogy ezt a távot nem vállalja Párizsban. Milák Kristóf ezúttal sem állt a sajtó rendelkezésére.

Férfi 200 méter háton az utolsó három alkalommal csap össze egymással az Eb-n Telegdy Ádám és Kovács Benedek, a magyar olimpiai rangsor második és harmadik helyezettje. A Tokióban ötödik Telegdy Ádám jelenleg 28 századdal előzi meg honfitársát (1:55.57 és 1:55.85) a párizsi versenyfutásban, amelynek éllovasa, a 2023-ban Fukuokában világbajnok Kós Hubert ebben a számban nem állt rajthoz.

Elsőként Kovács Benedek ugrott medencébe, 1:57.99-cel a futam másodikjaként jutott a fináléba, a második előfutamban Telegdy Ádám 1:57.12-vel összesítésben a negyedik idővel ment tovább. – Ez nem volt még egy százszázalékos úszás, arra majd holnap lesz szükség. Szeretném az elejét jobban elkezdeni – mondta a tokiói olimpián ötödik Telegdy Ádám.