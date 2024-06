Gál Mária;

Putyin; Kim Dzsong Un

2024-06-20

Az Ukrajna elleni háború kirobbantása után Szergej Lavrov orosz külügyminisztert arról kérdezték, konzult-e vele Putyin a hadművelet kapcsán, mire ő azt mondta, Putyinnak három tanácsadója van: Rettegett Iván, Nagy Péter és Nagy Katalin. Az azóta eltelt 847 nap őt igazolja.

Putyint egyre nyilvánvalóbban egyetlen cél hajtja – a hatalom megtartása bármi áron, az, hogy az említett cárok, de főképp Sztálin birodalmát újrateremtse úgy, hogy közben uralkodási rekordjukat is megdöntse. Ezért teszi nevetségessé magát Oroszország jelenkori Rettegett Vlagyimirja. Putyin ugyanis észak-koreai állami látogatásával, a világ utolsó sztálinista típusú diktatúrájával és diktátorával való összeborulásával immár formálisan is kiírta magát a nemzetközi politika és diplomácia A-ligájából, olyannyira, hogy az elitből egyenesen a megyei bajnokságba zuhant vissza. Nem véletlenül kerülte el huszonnégy éven át maga is a Kim család vezette országot, mint ahogy az sem véletlen, hogy most mégis odautazott.

Mondhatnánk, hogy „zsák a foltját” vagy, hogy „ez egy gyönyörű barátság kezdete”, de ez a Putyin-vizit azért ennél sokkal több. Ez egy veszélyes érdekházasság, egyfajta nyílt hadüzenet a nyugati világ számára. Putyin a látogatás napjára időzítette cikkében nyilván nem véletlenül kotyogta el, amit mindeddig hevesen tagadott Kim Dzsong Un rezsimje – jelesül azt, hogy fegyverutánpótlást biztosít a Kreml ukrajnai háborújához. Az orosz elnök ezzel is azt üzente Ukrajna szövetségeseinek, hogy neki is van hátországa, segítsége, amely kitart mindaddig, míg szükséges. Ámde, e támogatás ára igen magas, Kim pedig nem is rejti véka alá – orosz segítséget vár el nukleáris programja tökéletesítéséhez. És Putyin nem fog habozni ütőképes atombombához juttatni a világ legőrültebb diktátorát, ha ez az ára annak, hogy megdöntse Sztálin és a cárok uralkodási idejének rekordját.