Szó sincs kormányzati többségről

Márfai Péter

2024-06-21

Szép, csendes, csillagos éjszaka volt, a reflektor fehérnek mutatta az árok túloldalán az elfutó akácfákat. Nagyon rossz volt az út. Farmos felé tartottam autóval. Miskolcról mentem haza Bajára. Átlósan haladtam az Alföldön keresztül, mellékutakon. A rádióban rendkívüli híreket mondtak: Horn Gyula balesetet szenvedett az M-3-ason. Megálltam.

A két választási forduló között voltunk 1994-ben. A hírekben az szerepelt, hogy az MSZP elnöke, listavezetője megsérült, de jól van. Valamennyire megnyugodtam, és folytattam az utat hazafelé. Bármennyire nem szép, arra gondoltam, hogy akkor most megnyertük a választást. Ilyen helyzetben nem lehet elveszteni a második fordulót.

Miskolcon, az MSZP kampányzáróján Bács-Kiskun megyét képviseltem, akkor a lista második helyén voltam. A rendezvény végén a megyei listavezetők felmentek a színpadra és felsorakoztak Horn Gyula mögött. Még utoljára az elnök úr körbement és mindenkinek biztató szavakat mondott. Engem kihagyott a sorból - még nem ismert, gondolom a testőrség tagjának vélt. Ha az ember jó nagydarab, előfordul az ilyen.

Aztán előttem a következő kép: Horn Gyula a fejét rögzítő koronában, öltönyben, elegánsan nyilatkozik. Azt a második fordulót nagyon megnyertük. Annyira megnyertük, hogy rögtön utána bevezettük a négyötödös szabályt a kétharmados fölé, hogy ne legyen korláttalan a saját győzelmünk.

Most azt hallom a miniszterelnök úrtól, hogy ilyen sokan még nem szavaztak a Fideszre. A számokat tekintve így is van, és abban is igaza van, hogy ha most lennének az országgyűlési választások, ezekből a számokból újra kétharmados fideszes győzelem következne. Milyen nyugalmas, rendezett politikai környezet. Európában nem egy országban előfordul akkora változás, hogy előrehozott választások kiírását javasolják. Franciaországban már időpont is van erre.

A miniszterelnök tehát kiemelte, hogy bár kettővel kevesebb uniós mandátumot értek el, mint legutóbb, viszont még soha nem szavaztak ennyien a Fideszre. Kettő millió szavazó: az sok. Ebből egyenesen következik, hogy még soha nem szavaztak ennyien az ellenzékre sem. Kettő és fél millió szavazó: az is sok.

Valahonnan előjött két és fél millió kormányváltó szavazó. Szó sincs kormányzati többségről. A valódi, az arányos választói támogatás mértéke öt a négyhez (5:4) az ellenzék javára. Ebből csak a Fidesz szabályai szerint jönne ki a kétharmad. Az eredeti, a rendszerváltáskor elfogadott, kétfordulós, részben arányos választási rend (a többség akarata szerint, és nem a kormánypárt akarata szerint) változást eredményezne.

Csak azért lehetséges a választói akarat megkerülése, mert a választási törvényt több lépcsőben átszabták úgy, hogy az arányosság nem érvényesül. Ez most így van, mégpedig kétharmados törvényben rögzítve. A részletszabályok a öt-négyes (5:4) ellenzéki előnyből kettő-egyes (2:1) kormányzati győzelmet gyúrnak.

Ettől függetlenül a két és fél millió kormányváltó szavazó itt él köztünk. Előbb-utóbb valaki megszervezi, hogy egymásra találjanak. Miskolc nincs olyan messze, és Győr sem a világvége. Nem látom akadályát, hogy egy csendes, csillagfényes estén, szép nyugodtan hazafelé autózzak egy olyan gyűlésről, ahol az ellenzék, a mai, új összetételű ellenzék szervezetei mint platformok már megegyeztek a kormányváltásról. Minden megvan hozzá. Nem kell két forduló, nem kell koronás vezér, elég csak a józan belátás. A szavazók megvannak, és elegen vannak.

Karácsony Gergely új szavazást javasolt Budapesten azért, hogy a demokráciába vetett bizalom ne csorbuljon. A fideszes, kapkodó, torzító próbálkozás Vitézy Dávid támogatásával majdnem sikerült. Szentkirályi Alexandra visszaléptetése, a sikertelen akciót követően az újraszámlálás kikényszerítése látványosan elfedte, hogy a Fidesz támogatottsága Budapesten az egyharmadot sem éri el. Pont annyi, mint a Tisza párt eredménye.

Kizárt, hogy megkockáztassanak egy megismételt választást. Annyi az esélye, mint egy előrehozott országgyűlési választásnak. Semmi.

