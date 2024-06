Egyetemekről vadászna tartalékos katonákat a HM

MTI-Népszava;

felsőoktatás;ösztöndíj;Honvédelmi Minisztérium;toborzó;tartalékos katonák;

2024-06-20 18:11:00

A békepárti honvédelmi tárca havi 160 ezer forintos ösztöndíjat ígér a fegyvert fogó pályázóknak, s ezen összeg több mint a duplájával kecsegtetik azt, aki diplomaszerzés után be is áll szerződéses, hivatásos katonának.

„Szeretem, megvédem!” Ez a mottója annak az országos toborzókampánynak, amelynek célja, hogy minél többen ismerjék meg a területvédelmi tartalékos szolgálat által kínált lehetőségeket – hívta fel a felsőoktatásban résztvevők figyelmet csütörtökön Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Bálna Honvédelmi Központban tartott toborzókampány rendezvényén, amelyet még hétfőn a tárcavezető, Szalay-Bobrovniczky Kristóf indított útjára.

Az államtitkár szerint a tartalékos katonai szolgálat összeegyeztethető a civil élettel is, és akár a felsőoktatási tanulmányok mellett is bárki lehet területvédelmi tartalékos katona. El is mondta, mivel csábítanák az egyetemistákat, hogy a tankönyvek mellett fegyvert is a kezükbe vegyenek. – A területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési, évi bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjat kapnak, valamint 500 ezer forint ajánlási bónuszban is részesülhetnek, ha közreműködésük eredményeként további tartalékos vagy szerződéses katona csatlakozik a magyar honvédséghez.

Ezen felül a felsőoktatási intézmények hallgatói havi 160 ezer forint tartalékos ösztöndíjra pályázhatnak, de az ösztöndíj mértéke akár 350 ezer forint is lehet, ha a jelentkező a tanulmányok befejezése után szerződéses vagy hivatásos katonai jogviszonyt vállal – ismertette Czermann János. Hozzátette, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy legalább hathavi szolgálatvállalás esetén felvételi többletpontokat szerezzenek.

Az egyetemisták becserkészéshez ideológiát is gyártottak. Az államtitkár beszédében kitért arra is, hogy az egyetemi polgárság, az egyetemi értelmiség és a Magyar Honvédség kapcsolata a régmúltra vezethető vissza. – Az egy évi önkéntesség már 1882-ben megjelent a magyar haderőben, ahol jórészt felsőfokú végzettségűek teljesítettek szolgálatot, majd mindkét világháborúban a tiszti kar zömét a magyar értelmiségből kikerülő tartalékos tisztek adták, tanárok, jogászok, mérnökök küzdöttek az első vonalban – magyarázta. Czermann János bejelentette még, hogy elsőként a Debreceni Egyetemben indul el szeptemberben az új típusú felsőoktatási honvédelem tantárgy, és a hallgatók két félév alatt egy alapkiképzéssel egyenértékű képzésben vehetnek részt, és amelynek elvégzése esetén az egyetem 8 kreditpontot ismer el a számukra.