WHO: hamis, diabétesz elleni gyógyszerek kerültek forgalomba világszerte

2024-06-20 22:06:00

A tájékoztatás szerint a szemaglutid hatóanyagot tartalmazó Ozempic eredetitől alig megkülönböztethető hamisítványáról van szó.

Hamis, diabétesz elleni gyógyszerek kerültek forgalomba világszerte 2022 óta - figyelmeztetett csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO szerint a világ minden régiójában fennálló problémáról van szó. Az ENSZ-szervezet konkrét példaként 2023 októbere óta tapasztalt eseteket hozott fel Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, illetve Brazíliából.

A tájékoztatás szerint

A gyógyszert az Európai Unióban is forgalmazzák kettes típusú cukorbetegség kezelésére. Mivel a készítmény az éhségérzetet is elnyomja, testsúlycsökkentésre is fel szokták írni az orvosok.

A WHO felhívta arra a figyelmet, hogy a hamisított gyógyszerekben gyakran nincs meg a szükséges mértékű hatóanyag,

így a cukorbetegeknél a vércukorszint ellenőrizhetetlen ingadozását vagy akár egészségkárosodást is előidézhet.

A WHO ezért éberségre intette az orvosokat, gyógyszerészeket, valamint a gyógyszerfelügyeleti hatóságokat és a nyilvánosságot. Az Egészségügyi Világszervezet továbbá azt javasolta, hogy a gyógyszereket csakis receptre, patikákban váltsák ki az emberek, és ne rendeljenek a szerekből az interneten.

Továbbá az érintetteknek ellenőrizniük kell, hogy az inzulinadagoló tollon helyesen van-e feltüntetve az adagolási skála, a címke szabályosan néz-e ki, s nincsenek-e helyesírási hibák a csomagoláson - hívták fel a figyelmet.