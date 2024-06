Ukrajna hátrányból fordított és győzött Szlovákia ellen

MTI-Népszava;

Szlovákia;Ukrajna;futball-Eb 2024;

2024-06-21 17:07:00

A németországi futball-Eb-t vereséggel kezdő ukrán válogatott a második félidőben feljavulva megszerezte a három pontot.

Az ukrán válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a szlovákokat a németországi labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjának második fordulójában, pénteken. A szlovákok kezdték jobban a mérkőzést, de a második félidőben fordítottak az ukránok, ezzel megszerezték első sikerüket a kontinensbajnokságon és életben tartották reményüket a nyolcaddöntőbe jutásra. A két csapat most találkozott először világversenyen, korábban háromszor az ukránok, kétszer a szlovákok nyertek, három alkalommal pedig döntetlennel végződött a mérkőzésük.

A mérkőzés elején a továbbjutásért játszó szlovákoknak adódtak komoly lehetőségeik, Anatolij Trubinnak pedig kétszer is nagyot kellett védenie, de a 17. percben már ő sem tudott segíteni. A tornát vereséggel kezdő ukránok rákapcsoltak, és a 34. percben csak a kapufa akadályozta meg őket az egyenlítésben. A fordulás után is támadásban maradtak az ukránok, és viszonylag hamar betaláltak. A fölényük továbbra is kitartott, előbb ismét a kapufát találták el, majd a 80. percben Roman Jaremcsuk szép labdaátvételét és villanását követően már náluk volt az előny. A hajrában a szlovákok próbáltak egyenlíteni, de újabb találat nem született.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, E csoport:

Ukrajna-Szlovákia 2-1 (0-1)

Düsseldorf, 43 910 néző, v.: Michael Oliver (angol); gólszerzők: Saparenko (54.), Jaremcsuk (80.), illetve Schranz (17.); sárga lap: Jaremcsuk (84.)

Ukrajna: Trubin - Timcsik, Zabarnyij, Matvijenko, Zincsenko - Saparenko (Talovjerov, 92.), Brazsko (Szidorcsuk, 85.), Szudakov - Jarmolenko (Zubkov, 67.), Dovbik (Jaremcsuk 67.), Mudrik (Malinovszkij, 85.)

Szlovákia: Dubravka - Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko (Obert, 67.) - Kucka, Lobotka, Duda (Bénes, 60.) - Schranz (Sauer, 86.), Bozeník (Strelec, 60.), Haraslín (Suslov, 67.)

I. félidő:

17. perc: egy bedobás után Lukás Haraslín ívelt be balról, Ivan Schranz pedig az ukrán kapuba fejelt (0-1).

II. félidő:

54. perc: Olekszandr Zincsenko adta be a labdát a bal oldalról Mikola Saparenkónak, aki senkitől sem zavartatva bal lábbal, higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (1-1).

80. perc: egy pontos előreívelés után Roman Jaremcsuk vette át a labdát, majd szépen eltolta a kapus mellett (2-1).

A szlovákok az E csoport szerdai zárófordulójában a románokkal, míg az ukránok a belgákkal néznek szembe.