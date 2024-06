„Kivétel nélkül feljelentést fogok tenni” – A budavári hatalomátadás talán hangzavar nélkül fog menni, de Zuglóban nem biztos, hogy hasonló csend lesz

Szalai Anna;

2024-06-24 05:55:00

V. Naszályi Márta távozó I. kerületi polgármester nem számít nagy vitákra az átadás-átvétel körül: nyert a Fidesz, nincs már értelme folytatni a lejáratását. A XIV. kerület leendő vezetőjeként Rózsa András azt ígéri, hogy senkivel nem lesz elnéző.

Az önkormányzati választásokat a korábbi szavazásoktól eltérően nem ősszel, hanem az EP-választással egy napon, nyáron rendezték, de a győztesek így is csak októberben vehetik át a hivatalukat. Addig a jelenlegi polgármesterek irányítanak. Ez ott teremthet izgalmas helyzeteket, ahol a jelenlegi kerületvezetőt leváltották a szavazók. Az átmeneti időszak rejthet némi politikai, pénzügyi kockázatot, az újonnan érkezőkben joggal merülhet fel a kétely, hogy elődjüktől nem kapnak meg minden korábbi dokumentumot, szerződést. A fentiekről egy távozó és egy érkező polgármestert, illetve Budapest általános főpolgármester-helyettesét kérdeztük.

„A főpolgármesteri hivatal átadás-átvétele egy jól szabályozott, kötött aktus, így abban aligha lesz eltérés az önkormányzatok között. Egy összekészített dokumentum-csomag várja majd az utódomat, akinek a választás estéjén gratuláltam a győzelemhez” – válaszolta a Népszavának V. Naszályi Márta leköszönő budavári ellenzéki polgármester, akit a Fidesz helyi elnöke Böröcz László követ a poszton. Kettejük viszony nem volt éppen felhőtlen. Az új kerületvezetőnek nem kis szerepe volt abban, hogy a budavári képviselő-testület elmúlt hónapjait viták, feljelentések, fegyelmi vizsgálatok jellemezték a többségbe került fideszes képviselők vezényletével.

Az I. kerület októberben hivatalba lépő új polgármestere Rogán Antal polgármestersége idején az V. kerületben tanulta a politikát, korábban a Fidelitas elnöke is volt. Nem először próbálta bevenni a Buda várát. Az előző országgyűlési választáson elbukott, de most győzedelmeskedett.

A jelenlegi kerületvezetés az októberi átadásig ügyvivő testületként működik – magyarázta V. Naszályi, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy komoly pénzügyi elköteleződéssel járó szerződést már egyébként is jó ideje nem köthetett polgármesterként. A Böröcz-féle csapat ugyanis átnyomott egy költségvetési rendeletet, amelynek értelmében minden 500 ezer forint feletti kifizetésről bizottsági hatáskörben döntenek, ezeket pedig jelenleg is fideszesek vezetik. Stratégiai döntések sem születnek októberig, de

a korábbiak alapján indított projekteket azért viszik tovább, így például a Horváth-kert megújítását, amelynek terveihez várják a lakossági észrevételeket. Nem állnak le a Böröcz-féle lakástörvény-módosítás miatt kötelezővé tett bérlakás-eladások sem,

ezekről az ügyekről a bizottsági hatáskörben döntenek első körben, de a kerület munkatervében szerepel egy szeptemberi testületi ülés, amit V. Naszályi össze szeretne hívni, hacsak nincs ellenvetés.

A távozó polgármester nem számít nagy vitákra az átadás körül, szerinte épp ellenkezőleg a választás lezárultával nagy csend lesz a kerületben: nyert a Fidesz, nincs már értelme folytatni a lejáratását. Az ellenzéki politikus – bár mandátumot nyert –, még nem döntötte el, hogy képviselőként folytatja-e a munkát a kerületben.

Zuglóban több fontos döntést is a választás utánra halasztottak, köztük a Bosnyák téri beruházáshoz kapcsolódó megállapodás aláírását is a NER kötelékébe tartozó Balázsi Attila ingatlanfejlesztővel. Rózsa András, a kerület új polgármestere szerint az októberig hivatalban maradó Horváth Csaba (a szocialista politikus csak harmadik lett a választáson) lassan egy éve szabotálja azoknak a dokumentumoknak az összegyűjtését, amely alapján eldönthetné a testület, hogy érdemes-e pert indítani az ügyben, illetve milyen szabálytalanságok, kötelezettségszegések történtek eddig. A jelenlegi testületre vár a vagyonkezelő beszámolójának elfogadása is.

Az átadás-átvétel a momentumos politikus szerint is kötött rend szerint történik, de nagyon oda fog figyelni arra, hogy valamennyi dokumentumot megkapjanak, beleértve a polgármesteri kabineten belüli levelezés anyagát is, amennyiben azok szerződéses kifizetésekhez kapcsolódnak. Hivatalba lépése után valamennyi tanácsadói szerződést át fog vizsgáltatni, azokat is, amelyek már lejártak, különös tekintettel a teljesítési igazolások valóságtartalmára. A hozzá eddig eljutott információk szerint a Publicus és a Republikon Intézettel kötött évente megújított politikai tanácsadói, közvélemény kutatói szerződésekre súlyos pénzek mentek el, miközben a kerület nem sokat profitált ezekből.

Időt fog szakítani a cégek szerződéskötési gyakorlatának felülvizsgálatára is. A szakszerű ellenőrzés érdekében egy külső revizort fog megbízni a feladattal. „Senkivel sem leszek elnéző” – válaszolta a Népszava kérdésére Rózsa András, aki óva intett: „Aki el akar vinni valamit, nagyon gondolja meg, kivétel nélkül feljelentést fogok tenni”. A korábban alpolgármesterként dolgozó Rózsa szerint

a hosszú átmeneti időszak rejt némi korrupciós kockázatot és azt is el tudja képzelni, hogy akad olyan cégvezető, aki esetleg nem teljes elánnal dolgozik majd ez alatt az időszak alatt.

A szükséges cégvezetői pályázatok előkészítését is el kell kezdeni.

Horváth megtehetné, hogy a mandátum letöltése előtt lemond és átadja neki a hivatalt. Politikai értelemben lenne értelme, de Rózsa nem számít erre. De addig is megkezdi a program mielőbbi megvalósításához szükséges előkészületeket. A következő testület tagjaival, a cég- és intézményvezetőkkel informális egyeztetéseket tart.

A korábbi alpolgármesteri posztjáról már jóval a választás előtt lemondó, de azóta is kerületi képviselőként dolgozó Rózsa András a regnáló testület mozgásterét nem akarja szűkíteni, bízik benne, hogy senki nem lépi túl a hatáskörét és nem hoz a jövőre nézve káros döntést. De ha úgy látja, hogy olyan szerződések aláírását tervezik, ami szembemegy az önkormányzat érdekeivel, minden eszközt meg fog ragadni, hogy ezt megakadályozza.