Két aranyéremmel zártak úszóink a belgrádi Európa-bajnokságon

Emellett Kapás Boglárka és Sárkány Zalán egy-egy bronzot is begyűjtött.

Kós Hubert címét megvédve aranyérmet nyert 200 méter vegyesen a belgrádi úszó Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján, Török Dominik egyéni csúccsal negyedikként zárt - írja az Magyar Távirati Iroda (MTI).

A 200 méter hát világbajnoka az előfutamban, majd a középdöntőben is idei legjobbjával zárt, másodikként (1:58.12 perc) várta a finálét, míg Török egyéni csúcsát (1:59.02) megközelítve a negyedik helyen (1:59.07) készült a rajtra. A fináléban az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készülő Kós mellen tetemes, majd egymásodperces hátrányba került izraeli riválisával szemben, azonban az utolsó 50 méteren gyorson óriási hajrával fordított és 1:57.21-es idővel diadalmaskodott.

Török élete első egyéni Eb-döntőjében 1:58.89-es egyéni csúccsal zárt, azonban a hőn áhított olimpiai szintet (1:57.94) nem tudta megközelíteni. Leginkább most az érem miatt bosszankodom, hiszen bő két tizedre volt a bronz. Előzetesen elégedett lettem volna azzal, ha ott lehetek a dobogón, de nincs meg a szint, egyik sem, ez most így nagyon szomorú - nyilatkozta Török. Kósnak még a 4x100 méteres vegyesváltóval kell medencébe ugrania Belgrádban.

Szintén arannyal térhet haza Késely Ajna, aki 400 méter gyorson bizonyult a legjobbnak.

A 22 éves magyar úszó 300 méternél érte be a cseh Barbora Seemanovát, a hajrában pedig már nem is engedte maga elé riválisát és 4:06.56 perces idővel diadalmaskodott. Késely szerezte a magyarok 10. aranyát, amivel a küldöttség beállította minden idők legeredményesebb szereplését, a 2016-os londoni kontinensviadalról, az összéremszámot (26) tekintve pedig a 2012-es debreceni Eb termését érte be.

„Az edzőm, Kovács Ottó azt mondta a döntő előtt, hogy a jelenlegi fizikai állapotomban olyan 4:08-as időre lehetek képes, de ha fejben rendben lesznek a dolgok, akkor lehet jobb. Szerencsére kétszáz méter körül láttam, hogy Seemanova lassul, én pedig jó erőben éreztem magam, így sikerült felzárkóznom. Ráadásul jól jött ki, hogy éppen a jobb oldalamon úszott, mivel én arra tudom gyorsabban venni a levegőt. Nagyon boldog vagyok, hogy a végén a hajrá is sikerült” - nyilatkozta Késely a vegyes zónában.

Kapás Boglárka bronzérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter pillangón. A 35 éves Jakabos a szombati előfutamban mindössze egy tizedre volt, hogy kijusson a hatodik olimpiájára, a középfutamban azonban némiképpen távolabb került a 2:08.43 perces ötkarikás szinttől. Azonban így is a harmadik idővel (2:09.42) várta a finálét, míg a szám 2019-es világbajnoka és jelenlegi egyetlen olimpiai szintese, Kapás másodikként (2:09.35) készült.

Jakabosnak ezúttal elfogyott az ereje, nem volt esélye az olimpiai szintre, 2:10.26 perccel a negyedik lett, eközben viszont Kapás óriási hajrával, úgy, hogy féltávnál csak hetedik volt, 2:08.22-vel bejött harmadiknak, hét századra volt az ezüsttől. „Nem gondoltam volna, hogy harcban leszek a végén az aranyért, de ez egy nagyon jó jel az olimpia előtt. Ezzel az idővel viszont szerintem még nem lehet döntőbe jutni Párizsba, szóval még faragnom kell, de most legalább látom, hol tartok" - nyilatkozta Kapás, aki elárulta, közvetlenül a finálé előtt megtudta, hogy férje, Telegdy Ádám utazhat a francia fővárosba, Kovács Benedeknek ugyanis a római Sette Collin nem sikerült őt megelőzni a hazai rangsorban 200 méter háton. „Ettől nagyon megnyugodtam és felszabadultam, szerintem ezért is lett ez ilyen jó” - fűzte hozzá.

„Megpróbáltam tegnap kétszer, és ma egyszer, de az élet nem akarta úgy, hogy ez most sikerüljön. Azért az az egy tized elképesztően kevés, olyan gyorsan nem lehet lenyomni a stopperórát, ugyanakkor nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen időre voltam képes, hiszen nagyon mélyről indultam, az év elején ugyanilyen időt úsztam, gyorsúszásban....” - mondta Jakabos, aki hozzátette, nagyon büszke arra, hogy amióta él (1988) kevesebb olimpiát rendeztek nélküle, mint vele. A 11. Eb-jén szereplő Jakabos kijelentette, így most hosszú idő után végre nyaralni fog.

Sárkány Zalán bronzérmet nyert 1500 méter gyorson. A szám másik magyarja, Gálicz László ötödik lett. Ezt a döntőt eredetileg szombaton rendezték volna, ám akkor a hatalmas vihar miatt nem engedték elrajtolni a mezőnyt a leghosszabb medencés versenyre.

Sárkány, a szám olimpiai indulója - aki a harmadik idővel várta a finálét - három riválisával együtt rögtön ellépett a többiektől. Az ír Nathan Wiffen - a regnáló világbajnok Daniel Wiffen ikertestvére - 100 méternél kiszállt a versenyből, így Sárkány, valamint a 16 éves török Kuzey Tunceli és az ukrán olimpiai ezüstérmes Mihajlo Romancsuk maradt a dobogóra. Meglepetésre Tunceli 1200-nál ellépett tőlük, Romancsuk pedig Sárkánnyal szemben növelte az előnyt, így viszonylag korán kialakult az első három helyezés. Sárkány 15:06.67 perces idővel csapott célba, Gálicz 15.23.48-cal ötödik lett