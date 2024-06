Július közepéig orvoshiány miatt szünetel az ellátás az ózdi kórház gyermekosztályán

P. L.;

kórház;Ózd;orvoshiány;gyermekosztály;

2024-06-24 07:49:00

A kórház gyermekgyógyász szakorvosa balesetet szenvedett. Az ellátásra szoruló gyerekeket a 60 kilométerre lévő Miskolcra viszi

Orvoshiány miatt július közepéig szünetel az ellátás az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház gyermekosztályán - közölte a kórház tájékoztatása nyomán az RTL Híradó. A délelőtti szakrendeléseket még megtartják, de délután négytől már nincs rendelés, a kórházi ellátásra szoruló gyerekeket a 60 kilométerre lévő Miskolcra viszik.

A hiány oka, hogy balesetet szenvedett a kórház egyik gyermekgyógyász szakorvosa, és a gyógyulása előreláthatólag hosszabb időt vesz igénybe. Egy, a csatornának nyilatkozó szülő megjegyezte, szomorú, hogy ha egy orvos kiesik, az már fel is borítja az ellátást.

A kórház a csatorna megkeresésére arról tájékoztatott, az orvos gyógyulásáig csak járóbeteg-ellátást tudnak biztosítani. Azt ígérték viszont, hogy az átmeneti időszakban is minden gyermek megkapja az állapotának megfelelő ellátást. Az újszülötteket továbbra is ellátják. Betegcserére is készült a kórház, hogy mentesítsék a megyei intézményt. Onnan ugyanis átvisznek olyan kisbabákat Ózdra, akiket a szülei valamiért a kórházban hagytak. A tájékoztatás szerint 14 egészséges, szakorvosi ellátást nem igénylő csecsemő gondozását vették át július közepéig.