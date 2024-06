Vas András;

KDNP;Hölvényi György;

2024-06-25 06:00:00

Előbb lerúgta magáról a takarót, majd derékig mégis visszahúzta, aztán kicsit összébb gyűrte a kispárnát is, de ez sem segített, csak forgolódott álomtalanul. Felkelt, pálinkával próbálta nyugtatni magát, aztán bárányokat kezdett számolni, de sehogy sem jött álom a szemére. Először azt hitte, a közeledő hidegfrontra érzékeny, majd a teliholdra gyanakodott, de a telefonja szerint, amire rápillantott közben, kiderült, hogy az csak két nap múlva esedékes.

Családügyek, melyekről hallgatni kell, s a kimondhatatlan béke szó, no meg a genderkérdésről elmaradt nyílt viták, esett le végre a tantusz Hölvényi Györgynél, ám az EP egyetlen KDNP-s-képviselője ahelyett, hogy rátalálva a megoldásra megnyugodott volna, még jobban belelovalta magát. Az Európai Néppárt túllépett saját értékein, balra tolódott, ami még belefért, legalábbis eddig, de most még a Magyar Petit meg a tiszásokat is beveszik maguk közé, hiába tiltakoztam karöltve a romániai fideszes elvt…, akarom mondani RMDSZ-es kollégákkal.

Skandalum, könyökölt fel az ágyban, s az órájára pillantott. Még korán van, állapította meg, ilyenkor nem lehet zavarni Semjén Zsoltit, még félreklikkel a salátatörvénybe csempészett törvénymódosítás benyújtásakor, ha megcsörgetem. De reggel azonnal meg kell beszélnünk, hogy vége, ki kell lépnünk a Néppártból. Zsolti biztosan nem fog tiltakozni, a tagságot pedig személyesen meggyőzzük. Meg fogják érteni, nem az első váltás lesz, voltunk mi már az MDF-fel, a kisgazdákkal, közülük mikor melyikkel, a Nemzeti Fórummal, összekacsintottunk a MIÉP-pel, a kutya sem emlékszik már rá, aki pedig mégis fel tudná sorolni, ki mindenkit hagytunk faképnél, már rég nincs a pártban. Úgyhogy ott kell hagyni a Néppártot, s keresni kell a kereszténydemokrata értékekhez közel álló politikai csoportosulást, sóhajtotta. Az űrt kalandorok próbálják betölteni, jutott még eszébe, majd lassan lecsukódott a szeme, de még beúszott a halványuló képbe Semjén arca, ezt váltotta a teljes sötétség.

Ugyanebben a pillanatban Manfred Weber néppárti elnök a hasáról a hátára fordult, s békésen aludt tovább.