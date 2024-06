Cápatámadásban meghalt A Karib-tenger kalózai egyik színésze

MTI-Népszava;

2024-06-24 14:34:00

A 49 éves Tamayo Perry elsősorban szörfoktatóként és vízimentőként dolgozott.

Cápatámadásban halt meg vasárnap Hawaiin Tamayo Perry szörfoktató, vízimentő, aki A Karib-tenger kalózai és a Hawaii Five-0 című produkciókban is szerepelt - számolt be róla a BBC News hétfőn. A 49 éves Perry halálhírét a honolului mentőszolgálat jelentette be egy vasárnapi sajtótájékoztatón.

A mentőket helyi idő szerint 13 órakor riasztották az Ohau északkeleti részén fekvő Malaekahana Beachhez, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Perryt szörfözés közben támadta meg egy cápa.

Az Oahu keleti partján született Perry több mint egy évtizedig volt professzionális szörfös. Emellett többek között A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken című filmben, valamint a Hawaii Five-0 sorozat egy epizódjában és a Charlie angyalai második részében is szerepelt.

Kurt Lager, a honolului óceánbiztonsági szolgálat vezetője elmondta, hogy Perryt vízimentőként is mindenki szerette, és nemcsak a helyiek körében, de világszerte tekintélyt vívott ki magának. A helyi polgármester, Rick Blangiardi tragikus veszteségnek nevezte Perry halálát. „Tamayo legendás vízi ember volt és nagy tiszteletnek örvendett, itt nőtt fel, és nagyszerű tagja volt vízi mentőcsapatunknak” - idézte a brit hírportál.