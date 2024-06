Albánia kiesett, Spanyolország három győzelemmel csoportelsőként jutott tovább

MTI-Népszava;

Spanyolország;Albánia;b csoport;futball-Eb 2024;

2024-06-24 23:03:00

A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az albán csapatot hétfőn Düsseldorfban, a labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának utolsó, harmadik fordulójában.

Az eleve biztos továbbjutó spanyolok szövetségi kapitánya, Luis de la Fuente alaposan felforgatta együttesét, és tíz helyen is változtatott a korábbi kezdőcsapaton. A szakvezető még kapusposzton is cserélt: Unai Simón helyett David Raya állt a gólvonalra. A világ- és Európa-bajnok Jesus Navas pedig rekordot döntött, mivel 38 évesen és 216 naposan ő let minden idők legidősebb spanyol játékosa, aki világversenyen szerepel.

Az albánok annak a tudatában léptek pályára Düsseldorfban, hogy csak győzelem esetén marad esélyük a továbbjutásra. Ehhez képest nagy spanyol mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, a lendületesen letámadó ibériaiak már a 13. percben előnyben voltak, amikor Olmo ugratta ki a jobb oldalon remek ütemben Torrest, aki 14 méterről kilőtte a hosszú alsó sarkot (1-0). A brazil Sylvinho tanítványai a folytatásban is alig jutottak el a spanyol kapuig, Rayának a 44. percben akadt először érdemi feladata.

Térfélcsere után Joselu szépségdíjas lövése épphogy elkerülte a kaput, de a La Roja ezt követően nem erőltette a támadásokat, az albán próbálkozásokból pedig többnyire hiányzott az átütő erő. A balkáni együttes a hajrában mindent egy lapra feltéve rohamozott, de a vereséget nem tudta elkerülni, és végül egy ponttal, csoportnegyedikként búcsúzott második világversenyétől.

Csoportkör, 3. forduló, B csoport

Spanyolország-Albánia 1-0 (1-0)

Düsseldorf, 40 586 néző, Játékvezető: Nyberg (svéd)

Gólszerző: Torres (13.)

Sárga lap: Vivian (90.), illetve Bajrami (66.), Berisha (89.)

Spanyolország:

Raya - Navas, Vivian, Laporte (Le Normand, 46.), Grimaldo - Zubimendi, Merino - Ferran Torres (Yamal, 72.), Olmo (Baena, 84.), Oyarzabal (Lopez, 62.) - Joselu (Morata, 72.)

Albánia:

Strakosha - Balliu, Mitaj, Ajeti, Djimsiti - Ramadani, Asllani - Asani (Muci, 81.), Bajrami (Hoxha, 70.), Laci (Berisha, 71.) - Manaj (Broja, 59.)