Milliárdos béke

2024-06-26 06:00:00

A Political Capital elemzése szerint a kormányoldal elköltött több mint 2 milliárd forintot politikai hirdetésekre 2023 decembere és 2024 júniusa között. Első ránézésére aprópénznek tűnik mindez, ha megnézzük mennyiért vásárolta fel a kormány a Vodafone-t, vagy a repteret, vagy mennyi hiányzik az oktatásból, az egészségügyből.

De elfogadom, hogy egy választás alkalmával szükség van hirdetésekre. Kicsit elfordítva a fejem azt is a racionalitás számlájára írom, hogy a Tisza Párt megjelenésévével megtolták a büdzsét, amivel beelőztük az unió összes kampányoló tagállamát. Az viszont felháborító, hogy ez a 2 milliárd színtiszta gyűlöletkeltésre ment el. Egyfelől Magyar Péter lejáratására, akit, mint az „emberi gonoszság” megtestesítője ábrázoltak. Lehet őt szeretni vagy utálni, de az biztos, hogy több száz milliót költöttünk (igen, mi mindannyian, az adónkból) többek közt arra, hogy vajon női napszemüveget hord-e. Nem csodálom, hogy nem tolonganak Orbán kihívói, ha egy kis túlzással már az afrikai gyerekek éhezéséért is Magyar Péter és az ellenzék a felelős. Ja várjunk csak, nem is kell túlozni, hiszen a kormány legjelentősebb kampányüzenete az volt, hogy aki nem a Fidesz szerekét tolja, az lényegében elpusztul atomháborúban. Mindezt úgy, hogy a nagy gyermekvédő kormány elérte, jó néhány gyerek úgy érezte, ez lett a valósága. Túlzás? Egyáltalán nem! Sajnos sok ilyen történetet hallottam a szülőktől. Kifejezetten nehéz helyzetben voltak azok, akiknél a gyerek már olvasni is tudott. Ebből a pénzből finanszírozták Trombitás Kristófnak, a Megafon egyik arcának azt a videóját is, amiben kimondja: „a szegénység érdeklődés hiányában idén is elmaradt”. No komment…

A kutatás a kormányoldal és az ellenzéki oldal költésének (544 millió) aránytalanságára is rámutat. Az is biztos, hogy jobban sajnálnám az ellenzéket, ha ennek a „csekély” összegnek nagy része nem ugyanúgy gyűlöletkeltésre ment volna el, hanem lényegében bármire, aminek nem az az üzenete, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. Persze akinek nem inge…