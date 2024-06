Valaki magára tetováltatta Karácsony Gergelyt

P. L.;

2024-06-25 11:38:00

Daddy - olvasható a felirat a főpolgármester arcképe felett.

Úgy tűnik, az ellenzékben is van némi igény a személyi kultuszra, legalábbis egy fiatal lány annyira nem bírt betelni Karácsony Gergellyel, hogy a lábára tetováltatta a főpolgármester arcképét.

Az alkotást a Street Art Tattoo stúdiójában készítették el, az eredményt pedig megosztották a TikTokon, ami gyorsan nagy nézettségre tett szert, több ezren lájkolták és kommentelték a tetováló stúdió honlapján közzétett beszámoló szerint. A főpolgármester arcképe fölé ráadásképpen felpingálták a daddy (apuci) szócskát is. Karácsony Gergelynek is nagyon megtetszett az iránta érzett határtalan rajongás, olyannyira, hogy a politikus el is látogatott a stúdióba megcsodálni az eredményt.

„Ez az esemény megerősítette azt, hogy milyen fontos a kreativitás és az innováció a munkánkban. Reméljük, sok új vendég érdeklődik majd a tetoválásaink iránt, és sokan inspirációt merítenek abból, amit létrehoztunk” - közölte honlapján a Street Art Tattoo.

Persze Karácsony Gergelynek azért még kell egy kis spenótot ennie, ha utol akarja érni Orbán Viktort személyi kultusz terén. 2017-ben például a deverecseri piacon árultak egy festményt, ahol Orbán Viktort egyenesen Jézus Krisztusként ábrázolták. Az ihletet adó eredeti képen a Megváltó ragyogó szívével látható, felette egy kereszttel. Ikonográfiája szerint Jézus szíve a megváltó szeretetet jelképezi, a felette lévő kereszt pedig a szeretetből vállalt halál szimbólumát foglalja magában. Mindezt az ismeretlen művész akkor érdemesnek gondolta inkább Orbán Viktor arcképével ábrázolni Krisztusé helyett.

Persze frissebb jele is van az orbáni kultusznak, 2023-as kiskőrösi látogatása alkalmával például az egyik helyi pizzázó speciális, narancsos Orbán-pizzát vett fel a választékába.

Hogy a békemeneteken Orbán Viktort ábrázoló pulóverrel nyargaló Pataky Attiláról már ne is beszéljünk.