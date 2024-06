Halálos baleset történt az Orbán család egyik bányájában

nepszava.hu;

baleset;halálos áldozat;Vámosszabadi;Orbán-bányák;

2024-06-25 21:23:00

Egy tolatást végző homokrakodógép ütötte el a munkaterületen gyaloglót, feltehetően egy dolgozót.

A helyszínen meghalt Vámosszabadiban Orbán Viktor unokaöccsének tulajdonában álló kavicsbányában az a gyalogosan közlekedő ember, akit elütött egy tolatást végző homokrakodó gép – értesült a balesetről az RTL Híradó.

A halálos áldozatot követelő baleset tényét a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat is megerősítette a csatornának. Megjegyezték, a Murobán Bányászati Kft. kavicsbányájának két tulajdonosa van: Orbán Dávid, a kormányfő unokaöccse egy társával közösen vásárolta meg a céget még 2021-ben.

Az Mfor tavaly májusi cikke alapján mi is beszámoltunk arról, hogy Orbán Dávid, a családi bányacég, a Dolomit Kőbányászati Kft. vezetésében is helyet kapott családtag több hasonló profilú cég között is szerepelt már évek óta.