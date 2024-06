Bekapcsolva maradt egy mikrofon, „szemét, hülye, csöves bandának” tartja a kétfarkúakat a XII. kerület MSZP-s képviselője

Á. B.;

2024-06-26 16:21:00

Emellett jelezte, volt egy-két arab országban és megállapította, hogy ott sem volt ekkora hülyeség.

Bekapcsolva maradt a XII. kerületi testületi ülés szünetében a mikrofon, így jól hallható, amint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) önkormányzati képviselője, Vincze Géza odamegy Pokorni Zoltán polgármesterhez és feltehetően a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra (MKKP) célozva azt mondja, „szemét, hülye, csöves banda”.

A fideszes kerületvezető minderre úgy reagált, hogy „nyugi, nyugi, ne húzd fel magad”, de nem ért célt a tanács, mivel Vincze Géza azzal folytatta, hogy „én voltam már egy-két helyen, arab országokban, ott se volt ekkora hülyeség”, amire Pokorni Zoltán kedélyesen úgy válaszolt, hogy Vincze Géza ne bántsa az arabokat.

A politikus dühét az váltotta ki, hogy Kovács Gergely megválasztott polgármester nem volt jelen az „Egészséges utcák” projekt bemutatásánál, amelynek a megvalósítása már a következő képviselő-testületre hárul. Ezt nekik kell megvalósítani. Szünet van, ameddig a megválasztott polgármester be nem fárad - fogalmazott Pokorni Zoltán, majd később közölte, nem vár a végtelenségig és folytatta az ülést - derül ki a Telex cikkéből.

Vincze Géza egyébként indult a polgármester-választáson a Szolidaritás Mozgalom képviseletében, azonban mindössze 809 szavazatot tudott gyűjteni, ami 2,69 százalékra volt elegendő. Emellett egyéniben is indult, de ott sem sikerült nyernie, így a következő öt évben nem lesz önkormányzati képviselő.

A XII. kerületben vannak más neuralgikus kérdések is, például a turulszoboré, de korábban mi is hírt adtunk arról, hogy a képviselő-testület szavaz arról is, hogy mandátumuk lejárta előtt bebiztosítsák többek közt Tiborcz István épülő irodaházát, vagy éppenséggel megszüntessenek különféle állásokat, jelentős összegű végkielégítéseket adva ezzel az érintetteknek.