Mától elérhető a budapesti kisföldalattin a Telekom 5G hálózata

Bittner Dániel;

mobiltelefon;Telekom;távközlés;5G-hálózat;

2024-07-01 14:29:00

Év végéig pedig az összes budapesti metróvonalon használható lesz a szolgáltatás

A cég 5G hálózata jelenleg az ország közel 67 százalékában működik, ami a következő években 90 százalék fölé emelkedik, sőt ipari igényeket is kielégít majd – mondta a Népszavának Fegyver Csaba, a Telekom kiemelt stratégiai projektekért felelős vezetője. A szolgáltató hálózatmodernizációs programja nem csupán a gyors internetelérést mozdítja előre, ami rendkívül hasznos lehet a hétköznapi felhasználók számára – különösen ha streaming szolgáltatásokról, filmnézésről, meccsközvetítésekről van szó – de a nagyobb forgalom-terhelés elbírása ipari vállalatok, mi több veszélyhelyzetben a rendőrség és a tűzoltók munkáját is segítheti - tette hozzá.

A hálózatmodernizációs program másik újdonsága, hogy a Telekom az ügyfelek egyedi igényeihez szabja az 5G szolgáltatást. A „Campus Network-projekt” lényege, hogy a hálózat – garantált sávszélesség és biztonság mellett – kizárólag az ügyfél által meghatározott eszközökkel használható. Az ipari gyártásban tehát központilag tudják irányítani, hogy éppen mely számítógépek internetforgalma élvezzen prioritást a folyamatok adott pontján. Ennek köszönhetően jó pár rendszerszintű leállás és anomália megelőzhető - mondta Fegyver Csaba.

Megoldódnak a bankkártyás fizetőrendszerek problémái is. Fesztiválokon, rendezvényeken rendre nehézséget okoz, hogy a tömeges helyszíni internethasználat pont a zökkenőmentes vásárlást akadályozza meg. Az adatforgalom túlterheltsége megfagyasztja a kártyaterminálok működését, de a Telekom modernizált, egyedileg kialakított 5G-szolgáltatása erre is megoldást nyújt, hiszen jóval strapabíróbb, mint az eddig megszokott 4G.

Arra a kérdésünkre, hogy a mostani technológiai fejlődést mekkora léptékűnek kell elképzelni a korábbiakhoz képest, Fegyver Csaba azt válaszolta, hogy

az újítás bejáratott technológiára épül, ám a 4G-nél jóval nagyobb sávszélességet, nagyobb teherbírást és priorizálható igényeket jelent.

Elmondása szerit az igazi áttörést a készülő 5GSA-program hozza meg, amire néhány évet még várni kell.

A Telekom nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy felhasználói megismerhessék a szolgáltatást és annak előnyeit. Ennek érdekében – a meglévő előfizetéssel – 3 hónapig egyelőre bárki számára elérhető a korlátlan 5G-hálózat. Arra a kérdésre azonban, hogy ettől a jövőben ténylegesen több előfizetőjük lesz-e, vélhetően csak ősszel kaphatunk gyakorlati választ. A stratégiai projektvezető ezzel együtt leszögezte, bár a marketingnek jól ismert természete van, ők mégsem szeretnének senkit csőbe húzni, emiatt ajánlják a kipróbálást. Jogos felvetésnek tartotta, hogy bár az 5G jól hangzik, de vajon a jövőben nem drágulnak-e meg tőle a Telekom szolgáltatásai. Válasza szerint ebből a szempontból revolúciós folyamatról lehet beszélni, amelyhez kapcsolódóan inkább az árazási metódus változik, nem a forint per gigabyte viszonya a lényeg, nem az a kérdés, 100 gigabyte-ot hogyan juttatnak el a felhasználóhoz. A hálózat folyamatosan működik, amit fix összeg befizetése után korlátlanul használhat bárki. Ez az ár a jövőben nem emelkedik érdemben. A Telekomnak is érdeke, hogy fejlődjön és a szolgáltatásai hatékonyabbak legyenek. Szerinte ez hozza el a felhasználók számának emelkedését.