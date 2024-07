Kijöttek az első közös fotók az Orbán-Zelenszkij találkozóról

P. L.;

Orbán Viktor;Kijev;Volodimir Zelenszkij;

2024-07-02 13:14:00

Bő két éve várt pillanat ez.

A magyar elnökség célja, hogy hozzájáruljunk az Európai Unió előtt álló kihívások megoldásához. Első utam ezért Kijevbe vezetett – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon, közzétéve egy közös képet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A valóság ennél persze valószínűleg több szempontot is tartalmaz. Mint ismert, Orbán Viktor éveken keresztül vonakodott attól – egyedüli EU-s tagállami vezetőként – hogy találkozzon az ukrán elnökkel (noha megbeszélnivaló bőven akadt volna, például a háborúról, vagy a kárpátaljai magyarok helyzetéről), miközben a kormány továbbra is aktív kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Korábbi sajtóhírek szerint Orbán látogatása mögött leginkább uniós nyomás állhat, azon belül is elsődlegesen Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök vehette rá az oroszbarát magyar kormányfőt a kijevi látogatásra.

A nagy nap mindenesetre elérkezett, és bár a tárgyalások kimeneteléről egyelőre nincs információ, az első fotók már megérkeztek az MTI-hez, ezek alapján a találkozó némi távolságtartással, de békés mederben, rendben zajlik.