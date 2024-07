Orbán Viktor a Ferencváros volt edzőjével, Szerhij Rebrovval is találkozott Kijevben

Szerhij Rebrovval, az FTC történetének egyik legjobb edzőjével is találkozott a magyar miniszterelnök kijevi látogatása során – írja az Üllői129, ferencvárosi szurkolói portál az Unian ukrán hírügynökségnek a volt Twitteren, ma az X nevet viselő közösségi oldalán közzétett videón. A portál úgy tudja, a találkozó nem előzmény nélküli, mert Szerhij Rebrov is szerepet vállalt a két ország kapcsolatának javítását célzó nem hivatalos, úgynevezett puha diplomáciában.

A felvételen az Unian munkatársa még a megbeszélés előtt bírta szóra a FTC futballcsapatával három év alatt háromszor is bajnokságot nyert szakvezetőt, aki ma a magyarokhoz hasonlóan szintén a németországi Eb-n szerepelt ukrán válogatott szövetségi kapitánya.

Ukraine NT manager Serhiy Rebrov was present during today’s meeting between Zelenskyy and Orban in Kyiv



The former Ferencvaros manager told media that he knows Orban personally & was invited by Zelenskyy



He added he’s only there to talk football



