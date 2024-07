Horváth Patrícia;

Avignon;

2024-07-03 22:19:00

"A békét szimbolizáló hal" - így mutatta be Oleksandra Dementieva, az avignoni Művészeti Főiskola ukrán hallgatója az általa tervezett 58. Avignoni OFF Fesztivál plakátját. "Tele reménnyel és szabadsággal, ez a rejtélyes hal a holnapon túlra repül (...) Közösséget teremt, békét hoz, és a szemléletünk megváltoztatására késztet." A francia kormány majdnem lemondta a teljes idei rendezvényt ugyanis szokásos időpontja ütötte volna a párizsi olimpiát. Az a kompromisszum született, hogy az Avignoni Fesztivál programjai előrébb jönnek, és idén június végétől nyitja meg kapuit a pápák városa a francia és nemzetközi színházi társulatok előtt, azaz közel egy héttel a francia tanév vége előtt. Az IN, azaz a Tiago Rodriguez vezette hivatalos program június 29-én indult, míg az OFF, a független előadóművészet óriási show-case-e, július 3-án.

Ez az eltolásos kezdés nem szokatlan, amióta csak együtt fut ennek a nagy világszínházi eseménynek a két szála így működik, bár távolról sem ideális. A két szervezőbizottságnak és vezetőinek kifejezett szándéka, hogy ez utoljára ebben a 2024-es rendhagyóra sikeredett 58.kiadásban legyen így. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2025-től már összehangoltan, egy időben, és még az is lehet, hogy egy nagy központtal fog tudni működni a rendezvény.

Az OFF-on az idei évben összesen 1316 társulat és csoport vesz részt, köztük 147 külföldi formáció. Július 3. és 21. között 1666 előadást láthatnak majd a nézők, ami 175-tel több, mint 2023-ban. Ezek közül 536 új produkció, ám mivel rövidült a fesztivál hossza, így általánosan igaz, hogy miden előadás kevesebbet játszik, és a társulatok megosztoznak majd a játszóhelyeken.

A OFF fesztivál mára a francia előadóművészeti színtér szerves részévé vált, és nem áll szándékában itt megállni. A nemzetközi piac felé való nyitás az egyik olyan projekt, amelyen az utóbbi években már nagy erőkkel dolgoztak. Idén több mint négyszáz olyan előadást kínálnak, amelyek a nem francia nyelvű közönség számára is elérhetők, és így reménykedhetnek a nemzetközi piacra kerülésben.

Az Avignon OFF idei díszvendége Tajvan lesz, de érkeznek társulatok Ausztráliából, Kanadából és Kínából is. Hu Ching-Fang, a párizsi Tajvani Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy Tajvan első díszvendégként való kiválasztása országa és az Avignoni Fesztivál közötti barátság jele, és egyben szimbolikus jelentőségű is, mivel a párizsi Tajvani Kulturális Központ idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Harold David, az Avignon Festival & Compagnies társelnöke szerint Tajvan kiválasztását a fesztivál és a tajvani kortárs művészet és kultúra világa közötti szoros és hosszú távú együttműködés indokolta.

A tajvani kulturális minisztérium ugyanis 2007 óta minden évben kiválasztja azokat a csoportokat, amelyeket abban segít, hogy részt vehessenek az Avignoni OFF Fesztiválon, változatos előadásokon keresztül bemutatva a tajvani művészetek sokszínűségét. Nagy élmány volt az OFF Fesztivál indulásának előestéjén rendezett parádé, melyen a társulatok színészei vonulnak végig Avignon történelmi belvárosán a nézők sorfala között, és jó avignoni szokáshoz híven már a menetben mindent megtesznek azért, hogy saját előadásukra tereljék a figyelmet, és ezáltal értékes jegyeket adjanak el.