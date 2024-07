Hiába fizetett érte, félmillió szurkoló nem láthatta teljes egészében a török-osztrák meccset

Bernau Péter;

Ausztria;közvetítés;Törökország;Összeomlás;futball-Eb 2024;

2024-07-04 14:49:00

A mérkőzést nem közvetítette egyik német köztelevízió sem, a német Telekom által működtetett online szolgáltatás, a Magenta TV szervere pedig nem bírta a terhelést.

Körülbelül 500 ezer futballszurkoló nem láthatta teljes egészében a Törökország-Ausztria nyolcaddöntőt. A mérkőzést nem közvetítette egyik német köztelevízió sem, a német Telekom által működtetett Magenta TV online csatornán 10 eurót kellett fizetnie annak, aki látni akarta a találkozót.

A nagy érdeklődést azonban nem bírta a Magenta TV szervere, mintegy félmillióan nem tudtak csatlakozni vagy csak késve jutottak be az online felületre, így rövidebb-hosszabb ideig nem látták a mérkőzést. A Magenta TV, miután szembesült a kezelhetetlen problémával, és azzal, hogy 100 ezren nem is tudtak belépni a közvetítés online felületére, az ingyenesen elérhető YouTube-csatornáján is elérhetővé tette az összecsapást.

Az Európa-bajnokság 51 mérkőzéséből 34-et közvetítenek Németországban a közszolgálati televíziók, az ARD és a ZDF, 12 látható a szintén ingyen elérhető RTL kereskedelmi televízióban és 5 összecsapást adott a Magenta TV. A Magentán az osztrák-török párharc volt az utolsó.