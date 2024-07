Hivatalosan is a Munkáspárt győzött az Egyesült Királyságban, Sunak elismerte vereségét

Á. B.;

választás;Nagy-Britannia;Brit Munkáspárt;Rishi Sunak;

2024-07-05 10:09:00

A leendő brit miniszterelnök még ma felkeresi III. Károly királyt, aki formálisan is megbízza a kormányalakítással.

Rishi Sunak konzervatív párti brit miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában elismerte, hogy az eddigi legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt megnyerte a csütörtöki brit parlamenti választást - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A Munkáspárt választási győzelmét a szavazatszámlálások részeredményei is hivatalosan megerősítették, Sunak saját választókerületében, az északkelet-angliai Richmond városában jelentette be a Munkáspárt győzelmét, miután kiderült, hogy választókörzetében ő nyerte a helyi választást, vagyis megtartotta képviselői mandátumát.

A kormányfő a választókerületi eredményhirdetés után elmondta: felhívta Sir Keir Starmert, a Munkáspárt vezetőjét és gratulált a választási győzelméhez. Hozzátette, pénteken nyugodt, rendezett kormányváltás lesz az Egyesült Királyságban, és ennek alapján bízni lehet abban, hogy sikerül megőrizni az ország stabilitását. Rishi Sunak szerint a brit nép kijózanító ítéletet mondott, és ebből sok tanulságot le kell majd vonni. Kijelentette, hogy vállalja a felelősséget a Konzervatív Párt választási vereségéért, és elnézést kért azoktól a tory képviselőktől, akik elvesztették parlamenti mandátumukat. Arra nem tért ki, hogy távozik-e pártvezetői tisztségéből, de azt közölte: a nap folyamán megszűnik miniszterelnöki megbízatása.

A választóhelyiségek csütörtök éjjeli zárása után közzétett exit poll azt valószínűsítette, hogy a Labour 410, a 2010 óta kormányzó, Rishi Sunak vezette Konzervatív Párt 131 képviselői helyet szerzett a 650 fős londoni alsóházban.

Péntek reggelre a hivatalos szavazatszámlálási eredmények is megerősítették, hogy a Munkáspárt győzött a parlamenti választáson, a Munkáspárt alsóházi mandátumainak száma ugyanis átlépte a minimális többséget jelentő 326-ot. Ez azt jelenti, hogy a Munkáspárt alakíthatja meg az új kormányt, és Sir Keir Starmer lesz a következő brit miniszterelnök.

A politikus várhatóan még pénteken felkeresi a Buckingham-palotában III. Károly királyt, aki formálisan megbízza őt a kormányalakítással. A Munkáspárt által igazoltan elnyert képviselői helyek száma pénteken kora reggel 390-nél tartott, úgy, hogy még 66 választókerületből nem érkeztek be a hivatalos eredmények.

A 390 eddig elnyert mandátum is 191-gyel több a Labour eddigi alsóházi frakciólétszámánál. A szavazatok összesítésének folyamata során korrigált becslések alapján a konzervatívok az exit poll által valószínűsítettnél valamivel több, 136 képviselői mandátumot szerezhettek, de ez is a toryk eddigi legrosszabb választási eredménye lenne a párt fennállása óta. A Konzervatív Párt eddigi leggyengébb eredményét az 1906-os parlamenti választásokon érte el, amikor 156 képviselői mandátumot szerezett.

A frissített mandátumbecslések azt is valószínűsítik, hogy a Munkáspártnak 166 fős többsége lesz az új összetételű alsóházban a többi frakció együttes létszámához képest. Ez a Munkáspárt legjobb eredményét jelentené az 1997-es választások óta, amikor a párt Tony Blair vezetésével 418 képviselői mandátumot szerzett és 178 fős alsóházi többséggel alakíthatott kormányt.

A Munkáspárt azóta - vagyis 27 éve - most nyert először parlamenti választást ellenzéki pozícióból, és 19 éve most nyert először választást, ugyanis legutóbbi győzelmét a 2005-ös választásokon, kormányzati pozícióból aratta. Péntek reggelre kiderült az is, hogy az eddigi konzervatív kormány több minisztere, köztük Grant Shapps védelmi miniszter, Alex Chalk igazságügyi miniszter és Gillian Keegan oktatási miniszter elvesztette képviselői mandátumát.

Most első ízben bekerült a londoni alsóházba Nigel Farage, a jobboldali radikális Reform UK párt vezetője, aki eddig hét választáson próbált sikertelenül képviselői mandátumhoz jutni. A választási részeredmények ugyanakkor azt jelzik, hogy a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) jelentős mandátumveszteséget szenvedett.