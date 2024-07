Közleményben határolódott el az EU Orbántól, aki a Zelenszkijjel tartott találkozója után azonnal sietett Putyinhoz

Mint megírtuk, néhány nappal azt követően, hogy Orbán Viktor uniós nyomásra találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a miniszterelnök máris Moszkvába repült, hogy Vlagyimir Putyinnal egyeztessen. A találkozó az EU tetszését nem nyerte el, közleményben szögezték le, hogy a magyar miniszterelnök nem az EU képviseletében jár el, s Ursula von der Leyen is kommentálta a találkozót az X-en.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője közleményében mindenekelőtt leszögezte, hogy bár Magyarország idén év végéig az Európai Tanács soros elnöki tisztségét látja el, ez nem terjed ki az EU külképviseleti feladataira, így Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatása kizárólag a Magyarország és Oroszország közötti kétoldalú kapcsolatok keretében zajlik.

Borrell úgy folytatja, Orbán Viktor semmilyen felhatalmazást nem kapott az Európai Tanácstól arra, hogy a nevükben moszkvai látogatást tegyen. Az EU álláspontja Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziójával kapcsolatban számos korábbi döntésben világossá vált, a magyar miniszterelnök tehát semmilyen formában nem képviseli az Európai Uniót. Végezetül emlékeztetett arra is, hogy az orosz vezető ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekmények, például ukrán gyerekek Oroszországba deportálása miatt.

Rövidebben, de Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is kommentálta a miniszterelnök moszkvai útját az X-en. „A kiengesztelés nem fogja megállítani Putyint. Csak az egység és az elszántság nyithatja meg az utat egy átfogó, igazságos és tartós béke felé Ukrajnában” - fogalmazott.

Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:



Appeasement will not stop Putin.



Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine.