A „békemisszió” hete

Bolgár György;

hazugságvizsgáló;

2024-07-06 06:00:00

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban, kijevi útjával kapcsolatban), hogy Magyarországnak nincs arra mandátuma, hogy az Európai Unió elnökeként az unió nevében tárgyaljon, és „ez eszembe se jut”.

Ezzel szemben a tény az, hogy még ha nem jutott is eszébe, soros uniós elnökként első külföldi útja Ukrajnába vezetett, ahol Magyarország miniszterelnökeként egyszer sem járt a háború kitörése óta. Ha magyar kormányfőként akart volna odamenni, már számtalanszor megtehette volna, de nem jutott eszébe. Most, hogy uniós elnök lett, hirtelen mégis. Hogy micsoda véletlenek vannak!

Azt is állította Orbán (folytatva előző gondolatmenetét, de anélkül, hogy közölte volna: mindjárt Moszkvába repül), hogy tárgyalásaival felmérje, melyik fél meddig tud elmenni, és ha ez megtörténik, akkor a 27 európai uniós tagállam döntést hozhat, azt követően pedig majd az arra feljogosítottak fognak tárgyalni.

Ezzel szemben a tény az, hogy ha Magyarországot senki nem bízta meg a közvetítéssel, akkor a 27 tagállam erről semmilyen döntést nem fog hozni. Legföljebb Orbán trollkodásáról. Ukrajnai béke helyett jön az európai belháború?

Azt állította Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (a Kossuth rádióban), hogy „Orbán Viktor egy nap alatt többet tett a békéért, mint a brüsszeli bürokraták és politikusok két év alatt”.

Ezzel szemben a tény az, hogy csak azt tette (végre!), amit a többi európai politikus már többször is: elment Kijevbe és tárgyalt Zelenszkijjel. Orbánnak azonban nem sikerült rábeszélnie az ukrán elnököt arra, hogy tegye le a fegyvert az oroszok előtt, mint ahogy pénteken Moszkvában nem sikerült rávennie Putyint arra, hogy Oroszország vonuljon ki Ukrajnából, és ezzel állítsa helyre a békét. Attól tartok, meg sem próbálta. Mindenesetre Orbán Moszkvában egy nap alatt többet tett Magyarország lejáratásáért, mint a magyar kormány elleni jogállamisági eljárást támogató összes európai vezető együttvéve.

Azt állította ezen kívül Menczer (ugyanott), hogy mivel a diplomáciai tárgyalások nehézkesek, és legfőképpen eredménytelenek, a magyar javaslat az, hogy előbb legyen tűzszünet, és utána tárgyalás.

Ezzel szemben a tény az, hogy tárgyalás nélkül nincs tűzszünet. Még a feltétel nélküli megadáshoz is kellenek tárgyalások. Ha Menczer nem tudná.

Azt állította a miniszterelnök (szintén a Kossuth rádióban, a megszaporodott repülőtéri késésekről és az emiatt bekövetkező káoszról), hogy „ami a repülőtéren történik, az még az állami tulajdonszerzés előtti időszak következménye”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a repülőtér üzemeltetőinek semmi köze a légitársaságok menetrendjének felborulásához, valamint ahhoz sem, hogy a cégek hogyan kezelik az utasokat. Ez a légitársaságok felelőssége, a légi irányítás pedig (a HungaroControl), amellyel szintén gondok vannak, eddig is állami tulajdonban volt. Nem véletlen, hogy a nemzetgazdasági miniszter raportra magához rendelte a cég vezetőjét. De a lényeg az, hogy az Orbán-kormány minden problémát azonnal megold. Azt is, amit nem tud, és azt is, amit maga okozott. Vagy egyiket sem.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.