Lemerülőben az akkus autók piaca, globálisan milliós nagyságrendű eladatlan elektromos kocsi parkol kikötőkben

2024-07-06 13:24:00

A visszafogott rendelések miatt egyre több gyártó lassítja az elektromos átállását.

Lelassult az elektromos autók korábbi értékesítési tempója, globálisan millió vár vevőre kikötőkben, vadonban, megaparkolókban. A visszafogott rendelések miatt egyre több gyártó lassítja az elektromos átállását, csökkenti EV autó termelését, mert továbbra is sok a félelem a tisztán elektromosok iránt. Hiába csökken áruk, nő hatótávolságuk, bővül a töltőhálózatuk, közben az európai országokban fogynak a központi támogatások, adókedvezmények és egyéb előnyök, az ingyenes töltés, parkolás, buszsáv használat.

A hatótáv-para mellett az sem megnyugtató, hogy egyre több az elektromosautó tűz, olykor egy akkumulátor felmelegedés is több műszakos tűzoltói felügyeletet, szakszerű hűtést és beavatkozást igényel.

Különösen ijesztő a dél-koreai akkugyárban történt katasztrófa, melyben huszonkét ember égett halálra, amikor a Szöultól száz kilométerre fekvő Hvaszong városában kigyulladt, majd felrobbant egy gyár 35 akkumulátort tároló raktára.

Kínának létfontosságú az export növelése, és az is biztos, hogy az európai autógyártók vámellenessége nem annyira a protekcionizmus kritikája, mint inkább érdekeik védelme, hiszen kínai beruházásaik miatt a másik oldalon is érdekelt a német lobbi, az Audi, BMW, Mercedes, VW, de a franciák és olaszok is érintettek, hiszen a Renault legolcsóbb villanyautója, a Dacia Spring és az olasz DR is Kínában készül.

Szertefoszlott az olcsó üzemeltetés és szervizelés álma, mert megszűntek az ingyen töltések, ráadásul az előzetes várakozásokkal ellentétben a műhelylátogatást nehezíti a szakemberhiány.

Igaz, van még versenyelőnye az elektromos autózásnak, mert a háztartási hálózatos töltéskor megspórolható a jövedéki adó, ami egyébként minden olyan üzemanyagra érvényes, amit jármű hajtására használnak, legyen az gáz, vagy tehenészetből nyert metán. És akkor még ott van a maradványérték, mely egyelőre sötét ló a lízing és használtautó-piacon, mert az akciós árak miatt több logisztikai és lízingvilágcég lemondott új elektromos flottájának beszerzéséről, amikor szembesült a lecserélésre szánta jelentős értékcsökkenésével.

A prémiumok és központi támogatások megszűnése után nőtt a hibridek népszerűsége és csökkent a villanyautók iránti kereslet, májusban az élről a 18. helyre zuhant a Tesla Y, melynek eladásai a Dataforce adatai szerint 49 százalékkal estek az európai piacon, miközben az amerikait megelőzte a benzines/dízel Volkswagen T-Roc és Golf. A 2024 első félév adatai szerint az európai toplistát az ugyancsak belsőégésű motoros Dacia Sandero vezeti.

Jönnek a kínai benzinesek A magyar piacon a DFSG Dongfeng, Geely, MG és BYD után megérkezett a Nio, a Chery, Omoda, jön a Lynk & Co. Többségük nem csak az elektromos hajtású modelleket erőlteti, az MG után a BYD és a legújabb szereplő, az Omoda is forgalmaz EU6d-E besorolású benzineseket, valamint belső égésű motorral szerelt plugin hibrideket, miközben tisztán elektromosokkal novemberben lép a magyar piacra. Több kínai márka, így a legnagyobb autóexportőr Chery is kivár az árakkal és a következő hajón érkező szállítmányánál figyelembe veszi a vámcsata hatásait. A Szegeden építkező BYD-hoz hasonlóan a Chery is európai gyárral próbálja versenyképessé tenni védővámos árait és modelljei 2025-től a Nissantól megvásárolt barcelonai üzemben készül többek között E5-ös modellje.

Az eladatlan autók tengere nem idén kezdett el duzzadni: a túlfűtött kínai járműipar termelése már korábban milliósra növelte a raktárkészletet. Tavaly több százezer rendszámozott, átadásra váró, de csak okmányilag eladott és a statisztikát szépítő elektromos kocsi parkolt alkalmi autótemetőkben, sok helyen a vadonban. Egy éve a kelet-kínai Hangzhou kietlen zöldjében fotóztak Geely Kandi K10 EV, Neta V és BYD e3 modelleket, idén már az eladatlan németországi autókészlet is százezresre nőtt, és az európai raktárakban eladatlanul állnak a Made in Germany Teslák is.

A Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) londoni sajtótájékoztatóján Maria Grazia Davino elnök elmondta, hogy a tizenöt márkát tömörítő Stellantis egy éven belül dönthet Egyesült Királyságbeli működéséről, mert a jelenlegi tempóval nem tudja teljesíteni a kormány által előírt 22 százalékos EV részesedést. Jelenleg az Egyesült Királyságban magánfogyasztók nem, csak céges flották élvezhetnek adókedvezményt elektromos autó vásárlásakor, a forgalom visszaesése miatt a Stellantis szeretné, ha a kormány adókedvezményeket adna magánvásárlóknak és a kvótába beleszámolnák az Ellesmere Portban és Lutonban készülő, exportra kerülő elektromos járműveket.

Nem kell értük aggódni Nikkei, aastocks.com szakportál számítása szerint a tíz legtöbb autót értékesítő vállalat, valamint az elektromos favorit BYD és Tesla nyeresége nőtt: a rekorder Toyotáé 92 százalékkal, a Hondáé 53 százalékkal, a Kia-Hyundai konszerné 27 százalékkal. Egy autóra vetítve a BMW, a Mercedes-Benz és a Tesla profitja a legnagyobb. A német márkák autónként 1,5-2 millió forintot, a Tesla 2,5 millió forintot kaszált, ám utóbbinál az EV-k adókedvezményéből származó nyereség levonása után csak másfél millió marad.



Amíg Európában ritkulnak az EV autókra szóló kedvezmények és állami támogatások, addig Délkelet-Ázsiában, leginkább Thaiföldön és Indonéziában szárnyalnak eladásaik, ennek nyertese a kínai BYD és a vietnami VinFast. Az USA-ban a hazai gyártásfeltételek betartásával 7500 dolláros (2,8 millió forint) adókedvezmény vehető igénybe, Kínában 2023-ban 4600 dollár (1,7 millió forint), ami harmada a 2018-as ártámogatásnak.

Magyar modellek a hazai kínálatban Idén június elsejéig 51 116 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ennek 2,3 százaléka kínai, a 1186 darab többsége villanyautó. A legnagyobb növekedést az egykor brit de már kínai tulajdonú MG érte el (789 db, +39 %), majd a BYD következik (388 db) Az elektromos autók magyarországi kínálata 20 márka 50 modelljéből áll, van benne városi mini, több crossover, SUV, mikrobusz és sportkocsi. A legolcsóbb Dacia Spring ára 8,4 millió Ft, hatótávolsága 230 km, a legdrágább EV, a Mercedes EQV luxus mikrobusz 30,4 millióba kerül és egy töltéssel 350 km-es útra képes. A mezőny legkarakteresebb darabja a 29 milliós Škoda Enyaq Coupé, hatótávolsága 548 km. A kínálatban már magyarországi gyártású modell is szerepel: a kecskeméti Mercedes EQB modell hatótávolsága 536 km, ára 23,748 millió forint, melyhez a vállalkozások által igényelhető 4 millió forintos állami támogatáson még minimum 4 millió forintos árelőnyt biztosít a forgalmazó, mely félmillió forintos ajándék Mercedes me Charge töltőkártyával is megtoldja ajánlatát, hogy még gondtalanabb legyen az elektromos autózás. A használtautó.hu 97 ezres ajánlatából szűrés után 26 ezer klímás, ellenőrizhető és érvényes forgalmival rendelkező személykocsi marad, ezek közül 1111 elektromos autó. A jóautók.hu közel 20 ezres (19 598) kínálatában 954 EV modell szerepel.