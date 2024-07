Vidnyánszky Attila azt állítja, fejenként ötmillió forintot kaptak a Nemzeti Színház balesetet szenvedett színészei

P. L.;

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;Udvaros Dorottya;

2024-07-05 16:22:00

Udvaros Dorottya korábban arról beszélt, hogy semmilyen kompenzációt nem kaptak.

November óta fejenként több mint ötmillió forintot kapott Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó a táppénzen felül különböző jogcímeken. A baleset utáni napokban átutaltak nekik kéthavi fizetést, és azóta is folyamatosan utalnak - ezt Vidnyánszky Attila nyilatkozta a fideszes Origónak, reagálva Udvaros Dorottya Partizán-interjújában elhangzó vádra, amely szerint a balesetet szenvedett két színész azóta sem kapott semmilyen anyagi kompenzációt. Ahhoz – hívta fel a figyelmet Udvaros Dorottya –, hogy a biztosító fizessen, az intézménynek el kellene ismernie, hogy munkahelyi baleset történt, amit a színház viszont tagad.

A Nemzeti Színház igazgatója szerint az sem igaz, hogy nem ismerik el az üzemi baleset tényét, azt nem ismerik el, hogy a színházat kizárólagos felelősség terheli a balesetért. „Ha ilyen esetben kizárólagosságot állapítunk meg, precedens értékű lesz. Itt a színész is hibázott” – vélekedett. Azt pedig szintén nehezményezte, hogy Udvaros Dorottya látszateseménynek minősítette a balesetet követően megindított belső vizsgálatot.

A színésznő azért nevezte látszateseménynek a belső vizsgálatot, mert szerinte előre lehetett tudni, hogy azt fogják megállapítani, hogy nincs egy személyi felelős. – Egyet nem is lehet találni, többet viszont igen. Elsősorban a darab rendezőjét és a színház igazgatóját, természetesen - magyarázta Udvaros Dorottya, aki szerint az is csoda, hogy eddig nem történt baleset, ugyanis több alkalommal is jelezték Vidnyánszky Attilának, hogy nem biztonságosak a díszletek.