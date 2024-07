Dolgoznak, hogy szórakozhassanak: a nyári szünetet a fiatalok egy része nem vagy nem csak pihenésre használja

Kuklai Katalin;

fesztivál;szórakozás;nyár;diákmunka;

2024-07-06 12:14:00

Ebben az időszakban többen vállalnak munkát, mint tanév közben.

A fesztiválok időszaka beindult, a fiatalok pedig szívesen gyűjtenek ezekre a nem éppen diákpénztárcára szabott eseményekre, ami fokozza a diákmunkák iránti érdeklődést – hívta fel a figyelmet Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője. Épp ezekben a napokban zajlik a Balaton Sound, ezt követi július 10-től az EFOTT, 17-től az East Fest, augusztus 7-től a Sziget Fesztivál, augusztus 22-től Zamárdiban a Strand fesztivál, augusztus 28-tól a SZIN, szeptemberben pedig a BME Napok – és ezek csak a legnagyobb, legismertebb rendezvények.

Ezeken a fesztiválokon továbbra is nagy arányban vesznek részt a magyar fiatalok, azonban a jegy- és italárak, valamint a szállás költségei jelentősen megterheli a pénztárcájukat. Nem meglepő, hogy a nyári diákmunka-vállalás egyik fő motivációi közé tartozik a fesztiválozásra gyűjtés, ugyanakkor a diákok zöme még mindig részben a szüleire támaszkodik.

Fontos tudni, hogy a diákmunka órabére továbbra sem lehet alacsonyabb a mindenkori minimálbérnél, ami 2024-ben bruttó 1534 forint óránként,

míg a garantált bérminimum bruttó 1874 forint óránként, amit azok kaphatnak, akik középfokú végzettséget (azaz érettségit) vagy szakképzettséget igénylő munkakörben helyezkednek el. Ezt az összeget a 25 év alattiak nettó jövedelemként kapják kézhez az szja-mentességnek köszönhetően.

Az átlag diákmunka-órabérek bruttó 1600–2500 forint között mozognak a 2024-es nyári szezonban, de ennek többszörösét is megkereshetik a diákok, ha például jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkeznek. Hasonló a helyzet a gyakornoki pozíciók béreinél, amelyek a legkiemelkedőbbek a ­Mind-Diák adatai szerint: a 25 év alatti diákoknál ez bruttó (ami az ő esetükben nettó) 1874 és 2500 forint/óra közötti sávban mozog. A mérnöki, pénzügyi állásoknál jellemző a magasabb, 2000-3000 forintos órabér, az IT-s munkák terén pedig nem ritka a 3000-4000 forintos vagy afeletti órabér sem. Ezzel ellentétben a könnyű fizikai, egyszerű betanított vagy adminisztratív munkáknál átlagban 1600-1900 forint körüli órabérekre lehet számítani. Ma már tehát nem olyan nehéz diákként megkeresni például egy Sziget-napijegy árát, ami megközelíti a 33 ezer forintot. Ha például egy 25 év alatti fiatal a nyári szünetben két hetet dolgozik heti 40 órában, 1700 Ft-os órabérrel számolva 136 ezer forintot kereshet, ebből több napig is fesztiválozhat.

Iskolai szünetekben a 15. élet­évüket betöltött diákok is dolgozhatnak, aki pedig már betöltötte a 16. életévét, és nappali tagozaton tanul, tanév közben is bármikor vállalhat diákmunkát, de 18 évnél fiatalabb korú gyermekek munkavégzése esetén szükség van a szülő hozzájárulására.

Göbl Róbert szerint kifejezetten hasznos, ha egy tinédzser 15-16 éves korától kezdve, fokozatosan kapcsolódik be a munka világába: először csak nyáron egy-egy hónapot, később pedig akár év közben is egy-egy délutánt, ahogy a tanulmányai engedik. A 18 év alattiaknak szóló diákmunkákból ugyan kevesebb van, és nyáron ezeket különösen gyorsan betöltik, de azzal még sokan nincsenek tisztában, hogy maguk a szülők is megteremthetik erre a lehetőséget. Ugyanis ha a munkáltatók nyitottak arra, hogy a nyári szünidőre diákmunkát kínáljanak a saját dolgozóik gyermekeinek, abban az esetben leginkább a szabadságolások miatt szükséges helyettesítések megoldására, ahol egyszerűbb projektekbe vagy a könnyen betanítható adminisztratív folyamatokba, kisegítői feladatokba vonják be a diákokat.