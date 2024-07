Tekintélyes aligátorteknős köszönt rá egy horgászra a Balatonnál

P. L.;

Balaton;horgász;aligátorteknős;

2024-07-08 22:29:00

Minden, csak nem bíztató, ha efféle állatok jelennek meg a magyar tengerben, egy aligátorteknős ugyanis simán képes leharapni például egy ember lábujját.

Emberre is veszélyes aligátorteknőst fogott egy horgász Balatonőszöd és Balatonszárszó között, amikor a Balatont és a közeli tavat összekötő vizesárokból próbált kishalas hálójával sneciket fogni az esti pecázáshoz - írja az Időkép.

A portál szerint ehelyett egy nagyjából 20 centiméter páncélhosszú aligátorteknős került elő a vízből. Pécsi Tibor, a kőröshegyi Teknős Park tulajdonosa és vezetője a portál kérdésére elmondta, egy kifejlett hím példány akár 70-80 centiméter hosszúra is megnőhet és nagyobb állatokat is elejthet. A most kifogott állatot azóta elhelyezte a már meglévő hét példány mellé a Teknős Parkba.

Az aligátorteknős alapjáraton főleg az Egyesült Államok nagy részén és Kanada területén fordul elő, Kína, Tajvan és Japán területére pedig betelepítették. Terráriumi példányok Európa szerte és így természetesen hazánkban is felbukkannak időnként, felelőtlen szabadon engedésük pedig minden, csak nem veszélytelen dolog. Mivel meglehetősen nagy tűrőképességű fajról van szó, a szándékosan betelepített vagy tudatlanságból szabadon engedett példányai idővel hatalmas károkat okozhatnak a helyi ökoszisztémákban. Ázsiában néhol már invazív fajként tartják számon és ez a helyzet az európai klímában is simán előfordulhat. Magyarországon a Balaton kiváló élőhelyet nyújthat az aligátorteknősöknek, mivel az éghajlat kedvező a szaporodásához, a szóba jövő őshonos zsákmányállatok pedig nincsenek felkészülve egy efféle betolakodóra, a természetes ragadozók hiánya pedig tovább ront a helyzeten.

Pécsi Tibor az Időképnek elmondta, hogy nem ez az egyetlen közelmúltbeli eset illetéktelen balatoni teknősgarázdálkodásról, pénteken Balatonfűzfőről is kapott egy telefont, hogy egy nagyjából 20-25 centiméter páncélhosszal rendelkező, vörösfülű ékszerteknőst fogtak, ami azonban később még meg is szökött. Pedig ő szintén elég sok kárt tud okozni, fiatalon védett állatokat, később pedig védett növényeket fogyaszt el előszeretettel.

Pécsi Tibor felhívta a figyelmet, hogy ha bárki Magyarországon nem őshonos teknőssel találkozik, vagy esetleg megunta otthoni kedvencét, úgy semmiképp se a szabadba eressze el, hanem hívja a Teknős Parkot. Ők befogadják és gondozzák is ezeket az állatokat, elkerülve ezzel, hogy gondot okozzanak a szabadban.