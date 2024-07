Közétkeztetési tendereken nyertes vállalathoz köthető cégtől bérel autót a fideszes Bánki Erik

Á. B.;

autóbérlés;Bánki Erik;HunGast;

2024-07-09 08:59:00

Mindezért piaci árat fizet a politikus, és egyszerűen nincs mit tenni, ők adták a legrugalmasabb ajánlatot.

A Hungast Flotta által lízingelt autót használ Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő - írja az rtl.hu.

Mindez azért is érdekes, mert a kormánypárti politikus tagadta, hogy bármiféle köze volna a közpénzes tendereken igencsak sikeres cégcsoporthoz. Bánki Erik a Pannon PR 2020 Kft. nevű cégén keresztül bérli az autót és a portálnak küldött nyilatkozatában azt írja, fiával ketten, cégautóként használják. Bánki Ábel a vállalat egyik alkalmazottja és ő az, aki általában közlekedik az autóval, a politikus csak ritkán. A képviselő hozzátette, hogy természetesen piaci árat fizetnek a cégnek. Vagyonbevallása szerint nincs autója, mert előnyösebbnek tartja a bérlést. Mindezt azzal indokolja, hogy sokat megy és gyakran kell cserélgetni az autóját.

Maga a Hungast roppant sikeres a közétkeztetési kiírásokon, jellemzően állami vagy önkormányzati megbízás alapján végzik munkájukat. A vállalatcsoportot már korábban is összefüggésbe hozták a fideszes képviselővel, mivel Bánki Erik tulajdonosa volt egy olyan cégnek, amelyben érdekeltek voltak azok is, akik felfuttatták a Hungastot.

A politikus most megismételte, hogy semmi köze a Hungasthoz és nem tartja aggályosnak, hogy a hozzájuk köthető cégtől bérel autót, mivel piaci árat fizet és ők adták a legrugalmasabb feltételeket. „Annak, hogy Ábel fiam üzletrésszel rendelkezik abban a cégben, semmi köze a Hungast közbeszerzési pályázataihoz. Nyilván ön is tudja, hogy ez egy nagy piac, sok szereplővel, amelyből egyik a Hungast és nem az egyedüli” - fogalmazott Bánki Erik. Megjegyezte azt is, örülne, ha minél több ilyen innovatív magyar cég fejlődne fel mellé.

A cégcsoport üzleti titokra hivatkozva nem közölt érdemi információt.