Még egy kicsit nőtt Karácsony Gergely előnye, 191 szavazattal vezet Vitézy Dávid előtt

Czene Gábor;

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;újraszámlálás;főpolgármester-választás;

2024-07-10 20:15:00

Kedden kezdődött, szerdán folytatódott, a tervek szerint csütörtökön zárul a főpolgármester-választás érvényes szavazatainak újraszámolása, amit az Alkotmánybíróság döntése nyomán a Kúria rendelt el. A Népszava munkatársa Újpesten látott olyan szavazólapot, amelyet a választás estéjén annak ellenére érvényesnek nyilvánítottak, hogy nem volt lepecsételve. De hibák máshol is előfordultak.

A főpolgármester környezetéből azt az információt kaptuk, hogy számításaik szerint kedden 105 szavazattal nőtt a főpolgármester előnye. Mivel az eredeti különbség 41 volt, az első napon Karácsony Gergely összességében 146 szavazattal vezetett kihívójával, Vitézy Dáviddal szemben. Szerdán, a második napon Karácsony előnye némileg – néhány tucat szavazattal – tovább növekedett: összességében már 191 szavazattal állt jobban, mint Vitézy.

Eddig a szavazókörök kétharmadában számolták újra a szavazatokat.

Vitézy Dávid szerda kora este arról számolt be a közösségi oldalán, hogy az egyik újlipótvárosi (máskülönben baloldali kerületben lévő) szavazókörben önmagában többet változott a szavazatok aránya, mint amennyi a két jelölt közötti eredeti különbség volt. Ebben az esetben Karácsony javára módosult az eredmény 134 szavazattal, de – közölte Vitézy – fordítva is történt hasonló másutt.

Tóka Gábor, a Vox Populi választási kalauz szerzője szerint van abban valami, amit a választási eljárásról szóló törvényt védő jogászok mondanak: mivel minden szavazókörben többször megszámolják a szavazatokat, egyéb konkrét okok nélkül, csak azért, mert szoros az eredmény, nem indokolt a teljes újraszámlálás. Tóka emlékeztetett rá, hogy Vitézy Dávid először a szoros eredmény miatt tartotta fontosnak az újraszámlálást. Végül nem ez volt a beadványában a hivatkozási alap, de tényleges érvként más nem nagyon merül fel a Kúria által most elrendelt második (az érvényes szavazatokra vonatkozó) újraszámlálás mellett. Másfelől azt látni, hogy az újraszámláláskor naponta százas nagyságrendben fordulnak át szavazatok, miközben a két jelölt között mindössze 41 volt a különbség. Annak érdekében, hogy az emberek valóban hitelesnek fogadják el az eredményt, Tóka Gábor helyesnek és előremutatónak tartaná, ha a törvényben meghatározott kis különbség esetén rövid időn belül automatikusan újraszámolnák a szavazatokat.

Pillanatnyilag azonban erre nincs törvényi lehetőség, ilyen alapon elrendelni az újraszámlálást jogi értelemben problémás. Jogszabályi módosításra lenne szükség, amire a hírek szerint hajlik is az Orbán-kormány.

Ebben a rögtönzött formájában viszont az újraszámlálás nem a politikai legitimitást növelő, hanem csökkentő procedúra

– jelentette ki.

Tóka Gábor hozzátette: ha már a Fidesz hozzányúl a törvényekhez, azt is meg lehetne oldani, hogy ne egyetlen napon rendezzék a választást, és az ne vasárnap reggeltől estéig tartson, hanem például szombat délutántól vasárnap délutánig. Jelenleg kora hajnaltól talpon lévő, fáradt emberek – közöttük idősek – éjszakába nyúlóan számolják a szavazatokat, ami növeli a tévedés lehetőségét. Sok egyéb „alkotmányellenesnek tűnő” problémát is kezelni kellene, kezdve azzal, hogy a jogszabályok hallgatnak arról, milyen képlet alapján osztják el az országgyűlési választókerületeket Budapest és a megyék között.

Egyelőre Karácsony Gergelynek áll a zászló, de elvileg előfordulhat, hogy az újraszámlálás végére megváltozik az eredmény, és Vitézy Dávid lesz a főpolgármester. Tóka Gábor úgy látja, hogy Karácsony is nehéz helyzetben van, de Vitézynek még kevesebb lehetősége lenne többség kialakítására a közgyűlésben. Ha elfogadná a Fidesz támogatását, akkor a Tisza Pártra aligha számíthatna. A Tisza Párt részéről ugyanis politikai öngyilkosság lenne beállni egy olyan főpolgármester mögé, aki a Fidesz támogatásával próbál egy ellenzéki várost irányítani.

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője hangsúlyozta: az érintett jogi testületek elutasították az újraszámlálást, végül a „közvetlen politikai alapon szerveződő, Orbán érdekeit kiszolgáló” Alkotmánybíróság kezébe került a döntés. Az újraszámlálási eljárás ezért szerinte semmiképpen sincs rendben. Vitézy Dávidnak szerinte tudomásul kellett volna vennie az eredményt, még akkor is, ha az borzasztóan szorosan alakult.

Belső információk alapján Horn Gábor azt tartja valószínűbbnek, hogy Karácsony Gergely marad a főpolgármester.

Mindenkinek jobbat tett volna, ha elfogadják Karácsony javaslatát, és új választást írnak ki – mondta Horn – hiszen bármi lesz ennek a történetnek a vége, folyamatosan a főpolgármester feje fölött fog lebegni a gyanú, hogy egy „igaztalan, elcsalt” választás eredményének köszönheti a tisztségét.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy előzőleg a fideszes többségű parlament Vitézy Dávid és az LMP javára változtatta meg a választójogi szabályokat a fővárosban – idézte fel Horn Gábor. Ha a régi rendszerben tartották volna meg a választást, akkor Karácsony Gergelynek minden bizonnyal többsége lenne a közgyűlésben. Horn Gábor azt is szóvá tette, hogy Vitézy Dávid nagyságrenddel több pénzt költhetett a kampányban, mint Karácsony Gergely, a Fidesz pedig ennél is jóval többet Karácsony lejáratására. Ennek ismeretében akár még sikernek is nevezhető, hogy Karácsony döntetlenhez közeli eredményre hozta ki a választást.

Mindez nem változtat azon, hogy Karácsony Gergelyék kampánya „bűn rossz” volt – jegyezte meg. Horn Gábor úgy gondolja, Magyar Péter bebizonyította, hogy lehet ezt máshogyan is csinálni, nem kell szükségszerűen az „elnyomott kisebbség szerepében tetszelegni”. Ugyanakkor a fővárosiak többsége, bármilyen kis különbséggel is, jelen állás szerint nem akar váltást Budapest élén. Számításba kell venni azt is – hívta fel a figyelmet Horn Gábor –, hogy Vitézy szavazóinak egy részét becsapták. Vitézy Dávid azzal kampányolt, hogy szakmai szempontok vezérlik, neki már semmi köze a Fideszhez. Ehhez képest a fideszes Szentkirályi Alexandra visszalépett a javára, állítása tehát láthatóan nem volt igaz. A Republikon Intézet vezetője biztosra veszi: ez a „politikai értelemben vett súlyos átverés” tízezrével vitt át szavazókat Vitézy Dávidhoz, de az is lehet, hogy nem túlzás százezres nagyságrendről beszélni.