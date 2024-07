Charles Gati: Jóbarát a dutyiban

Charles Gati;

2024-07-14 18:02:00

Zavaros az amerikai politikai élet. Amióta itt élek, ilyet még nem láttam. Joe Biden igen hatásos elnök három és fél éve, jó alelnök volt Barack Obama alatt, ügyes politikus és szenátor évtizedeken át – de most már nem bírja az iramot.

Nem a teljesítményéről, még csak nem is a koráról van szó (elvégre nálam jóval fiatalabb), hanem a megjelenéséről. Nehezen jár, egyensúlya láthatóan rossz, a gondolatait gyakran nem tudja befejezni. Gyerekkorának dadogása visszatért.

Aki nála is nagyobb bajban van, az az elődje, Donald Trump. Igaz, energikusabb, mint Joe Biden. De a tévévitában újra kiderült, hogy tájékozatlan és összevissza hazudik. Nem arról van szó, hogy téved, vagy a vita izgalmában összekeveri, mondjuk, az inflációs számokat. Az ilyesmi mindenkivel előfordulhat. Nem, Trump szerint minden tökéletes volt elnöksége alatt, az egész világ respektálta Amerikát, sőt jobban respektálta, mint valaha, most pedig Biden „brutális diktatúrája” Amerika végét – „the end of America” – hozta magával.

Megnéztem, hogy Trump volt munkatársai miként vélekednek a volt elnökről. Íme, a lista egy kis része:

Mike Pence, a volt alelnök, aki csaknem négy évig támogatta Trumpot, kijelentette, hogy nem fog rá szavazni, mert volt főnöke megszegte alkotmányos esküjét.

Rex Tillerson, Donald Trump első külügyminisztere szerint az exelnök nem érti sem a globális eseményeket, sem az amerikai történelmet. Sőt, nem érti, hogy miért kell ilyesmivel foglalkozni.

James Mattis, Trump első védelmi minisztere: Trump az első elnök, aki meg se próbálta egyesíteni az amerikai népet, ehelyett azon fáradozott, hogy megossza az országot.

Mark Esper, a második honvédelmi miniszter: Trump alkalmatlan az elnöki posztra. Saját magát a nemzet elé helyezi.

Bill Barr volt igazságügyi miniszter: Egy olyan embernek, aki figyelmen kívül hagyja az ország hagyományait, még az Ovális Iroda közelébe sem szabad kerülni.

John Bolton, a harmadik nemzetbiztonsági főtanácsadó szerint a külföldi vezetők szemében Trump egy nevetnivaló bolond („laughing fool”). A Kremlben nagy ünneplés lesz, ha újraválasztják.

Michael Cohen, Trump ügyvédje: Donald egy idióta.

Ezek a nyilvános megjegyzések. Ki tudja, mi mindent gondolnak a volt munkatársak bizalmas körülmények között? Erre nincs válasz, de arra van, hogy a hűséges kollégák viszont bajban vannak.

Rudy Giuliani, Trump egyik ügyvédje és bizalmas politikai alkalmazottja, aki valaha New York főpolgármestere volt, több államban elvesztette ügyvédi engedélyét, mert az ügyvédi kamara – tehát kollégái – szerint alkalmatlan a kamarai tagságra. A hírek szerint állása nincs, adóssága van.

Peter Navarro, aki a Trump-féle Fehér Házban kereskedelmi főtanácsadóként dolgozott, börtönben van. Négy hónapot kapott, mert nem jelent meg egy szenátusi bizottság előtt, hogy eskü alatt válaszoljon a szenátorok kérdéseire.

Steve Bannon, Trump politikai guruja július 1-én kezdte el négy hónapos büntetését. Ő se volt hajlandó válaszolni a szenátusi bizottság kérdéseire. Börtönbe vonulását június végén hagyta jóvá a Legfelsőbb Bíróság, amelynek elnöke a republikánus John Roberts.

A Bannon-ügy érdekessége, hogy a guru igen jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral. Amikor a magyar miniszterelnök legutóbb Amerikában járt, a washingtoni nagykövetségen – a hivatalos közlemény szerint – négyszemközt csak vele találkozott. De már jóval korábban is, amikor Bannont 2022-ben először elítélték, Orbán a Twitteren üdvözletét küldte: „Sajnálom”, írta, „ezt a politikai boszorkányüldözést egy igazi amerikai hazafi és jóbarát, Steve Bannon [ellen]. Harcolj tovább, Steve! Az igazság győzni fog!”

A jóbarát most a dutyiban ül. A mondás szerint madarat tolláról, embert barátjáról.