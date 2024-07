Lassan az lesz a hír, ha egy légi járatot nem törölnek, illetve menetrend szerint landol egy gép

Kuklai Katalin;

repülőgép;járattörlés;easyJet;

2024-07-12 20:30:00

Akik repülős utazást terveznek, jól teszik, ha minden eshetőségre felkészülnek.

Németh Nikolett úgy tervezte, hogy szerda este Budapestre érkezik a családjával kényelmesen, gyorsan, repülőgéppel. Ehhez képest csütörtök délben telefonon beszélgettünk vele, akkor épp a svájci-osztrák határ közelében járt a vonatuk, és még jó pár órás út állt előttük, mire végre hazajutottak. Az egy és háromnegyed órás repülés helyett tehát 12 órás zötykölődést kaptak, mivel a járatukat törölték. De mesélje el maga az érintett a történteket. „Az Easyjet Bázel-Budapest járatára foglaltunk jegyet, szerdán 19.25-kor indult volna a gép. Genfben lakunk, vonattal elindultunk Baselbe, már út közben kaptunk értesítést, hogy egyórás késés van, ami teljesen normális, még nem volt intő jel. Amikor leszálltunk a vonatról, akkor viszont arról kaptunk értesítést, hogy törölték a járatot. Ilyenkor a légitársaság felajánlja, hogy átfoglalhatsz egy másik járatra, vagy kérhetsz vouchert egy jövőbeli járatra, vagy visszatérítik a jegy árát. Mi természetesen minél előbb Pesten szerettünk volna lenni, ezért azonnal foglaltunk a csütörtök reggeli járatra, ami 7.25-kor indult volna, és be is csekkoltunk. Ezután felajánlottak egy szállodai szobát, amit kértünk is – idáig nagyon pozitív a történet. Azonban éjszaka valamiért felébredtem, és láttam a telefonomon az értesítést, hogy a reggeli járatot is törölték.”

A problémák ekkor kezdődtek, ugyanis vasárnapig nem volt hely egyetlen Easyjet-járatra sem, sem Bázelből, sem Genfből nem tudtak volna eljutni Budapestre legalább négy napig. Legalábbis nem fapados járattal, ami viszont óriási többletköltséggel járt volna. Mint Nikolett elmondta, a háromtagú családjuk 150 svájci frankot fizetett az Easyjet-jegyekért, de más légitársaságnál fejenként 600 frank körüli összegért kaptak volna repülőjegyet. Azt pedig nem merték megkockáztatni, hogy utólag az Easyjet megtérítette volna-e ezt számukra, inkább a vonat mellett döntöttek. Arra nem kaptak megnyugtató magyarázatot, hogy miért törölték a járatukat kétszer is, de amit sokkal jobban sérelmez a nő, hogy véleménye szerint nem valószínű, hogy éjjel derült ki, hogy a reggeli járatot sem tudják elindítani. Sokkal korrektebbnek érezte volna, ha már szerda este tájékoztatják őket, hogy nincs gép, így már aznap este felülhettek volna a vonatra, és csütörtök reggelre megérkezhettek volna Budapestre.

Még nem válaszolt az Easyjet E-mailben megkerestük az Easyjet ügyfélszolgálatát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban nem lehetett-e tudni már szerda este, hogy a csütörtök reggeli járatot is törölni fogják. Továbbá ilyen esetben, ha csak más légitársaság járatával, sokkal drágábban tud valaki elrepülni, megtérítik-e számára a repülőjegy árát. Kérdéseinkre lapzártánkig nem kaptunk választ.

Varga G. Gábor repülésügyi szakértő szerint aki repülőgéppel utazik, az készüljön fel mindenre, arra is, hogy esetleg több napot kell majd repülőtereken töltenie. A rengeteg késésnek, járatkimaradásnak több oka is van, mint arról már többször hírt adtunk lapunkban, a legfontosabbak a légtér zsúfoltsága – a nyári szünetben egész Európa vakációzni akar –, valamint a munkaerőhiány mind a légitársaságoknál, mind a repülőtereken. A szakértő azt is hozzátette, hogy a légitársaságok ilyen esetekben ugyan kötelesek kártérítést fizetni az utasoknak, azonban a legtöbbször ezt igyekeznek kikerülni. Az utasoknak kell minden követ megmozgatniuk, ha hozzá akarnak jutni a jogosan nekik járó összeghez.

Az Index úgy értesült, hogy a Gazdasági Versenyhivatal elnöke figyelemfelhívást küldött több légitársaság vezetőjének a légi közlekedésben az elmúlt időszakban tapasztalt anomáliák miatt.