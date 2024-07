Törő András;

Publicisztika;

2024-07-13 06:00:00

Azt hiszem át kell írni Korda György Reptér című dalának első sorát. Már nem igaz a budapesti repülőtérre, hogy "Ez itt a senki földje". Ez itt már a NER földje, hiszen 3,1 milliárd euróért, 80:20 százalék arányban visszavásárolta a magyar állam, valamint a francia Vinci nevű vállalat a repteret üzemeltető Budapest Airportot (BA). A terület eddig is az államé volt, csak az Orbán-kormánynak nem tetszett, ahogyan a 2080-ig szóló koncessziót még a Gyurcsány kormánytól elnyerő befektetők üzemeltették-fejlesztették a repteret.

A kabinet többször is próbálkozott, míg végül a nyomásnak engedve, és elegendő kárpótlást kicsikarva, hajlandónak mutatkozott elhagyni az országot a befektetői csoport.

A héten a tervekről is szólt az egész visszavásárlást gründoló Nagy Márton miniszter és a társtulajdonos Vinci Airports - amely díj ellenében a tulajdonképpeni üzemeltetést végzi majd - elnöke, Nicolas Notebaert. Megtudtuk, hogy ugyanúgy 2080-ig szól a Vinci szerződése, mint elődjéé. Lesz 3. terminál Ferihegyen, bár kicsit később, mint a leköszönő társaság ígérte, lesz végre gyorsvasút kínai közreműködéssel, meg új út is Budapest belvárosa és a reptér között - és ezek is koncesszióba adhatók.

A lényeg ezek szerint, hogy a kormány jelölhesse ki a fejlesztési irányokat, és azt is megmondhassa, milyen konstrukcióban és kivel csináltatja meg ezeket a munkákat. A kínai szál mellett a koncesszió lesz a meghatározó, ezen a kapun keresztül tehetik be a lábukat a NER-vállalatok a reptérre. Klasszikusan a bérbe vevő fizet a tulajdonosnak, hogy a kockázatokat is vállalva nyereséget tehessen zsebre. Látva az autópályák üzemeltetésére vagy a hulladékkezelésre kidolgozott módozatokat, itt nincs semmi kockázat, a reptérre "rárepülő" vállalkozások is biztos nyereségre számíthatnak - az Orbán-kormányon túl is. Vagy indulhat a következő visszavásárlás.