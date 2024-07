Történelmet írt Spanyolország, negyedszer jutott fel a futball csúcsára Európában

Bernau Péter;

Spanyolország;Anglia;Európa-bajnok;futball-Eb 2024;

2024-07-15 00:17:00

A spanyol labdarúgó-válogatott Williams és Oyarzabal góljaival 2-1-re nyert Anglia ellen a németországi labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében és története során negyedszer nyert Eb-t. Ilyen sokszor egyetlen más ország sem ért oda kontinenstornán az első helyre. Ez a legszebb születésnapi ajándék, amelyet kaphattam – nyilatkozta Yamal, aki egy napja, szombaton töltötte be a 17. életévét.

Az első félidőben mindkét csapat arra koncentrált, hogy ne hibázzon. A spanyolok nyomasztó labdabirtoklási fölényben voltak (70-30), de egyik oldalon sem alakult ki veszélyes gólhelyzet.

A második felvonás sokkal mozgalmasabban alakult, köszönhetően annak, hogy kevéssel a kezdés után Williams révén a spanyolok megszerezték a vezetést. Anglia számára adott volt a feladat, ismét fordítani (vagy legalább egyenlíteni) kellett, ami az egyenes kieséses szakaszban sikerült a szlovákok elleni nyolcaddöntőben, a svájciakkal szemben a negyeddöntőben és a Hollandiával vívott elődöntőben is.

Gareth Southgate a 71. percben lecserélte Mainoo-t, és a helyére beküldött Palmer két perccel később egyenlített. Izgalmasan alakult a hajrá, mindkét oldalon adódtak veszélyes helyzetek, az angol kapuban Pickford mentett többször bravúros védéssel, a spanyoloknál, ha Unai Simón nem érte el a labdát, akkor Olmo mentett a gólvonalról.

A győztes találatot spanyol oldalon is egy cserejátékos érte el, a 87. percben a Moratát váltó Oyarzabal szerezte meg a spanyolok győztes találatát.

A spanyoloknak több helyzetük volt, ezért megérdemelten győztek. Ha az egész tornát nézzük, akkor sem vitás, hogy a legjobban játszó, végig magas színvonalon teljesítő spanyol válogatottnál senki sem nyújtott jobb teljesítményt.

A következő Európa-bajnokságot 2028-ban Anglia és Írország közösen rendezi meg.

Ami a meccs utáni nyilatkozatokat illeti, a spanyolok hangjában nehéz volt nem hallani, hogy végig az Európa-bajnoki cím megszerzése lebegett a szemük előtt. – Nagyon örülök, hogy nyertünk, büszkék lehetnek ránk a szüleink, a szurkolóink is, akiktől rengeteg támogatást kaptunk – mondta a találkozó legjobbjának választott Williams. - Nehéz mérkőzés volt, mindent ki kellett hoznunk magunkból, megszenvedtünk ezért a sikerért . Oyarzabal a maga részéről úgy nyilatkozott: Csak a dolgomat végeztem, hozzátettem a magamét a mérkőzéshez.- Nagyon boldog vagyok, hogy én szereztem a győztes gólt, egy nagy család vagyunk, mindenkinek megvan a feladata. A felkészülési meccseken négy gólt szereztem, nem vagyok szomorú azért, mert az Eb-n csak egyszer találtam be a kapuba. – Nagy álmom vált valóra, ez a legszebb születésnapi ajándék, amit kaphattam – jelentette ki eközben Yamal, aki egy napja, szombaton töltötte be a 17. életévét. - Nagyon várom már, hogy otthon legyek a családom körében. Boldog vagyok, nagy csatában nyertünk. Mindehhez Olmo annyit fűzött hozzá, fantasztikus utat jártak be, tökéletes volt az együttműködés csapaton belül és a szurkolókkal – Egyetlen percig sem aggódtam a döntőben, amikor az angolok egyenlítettek, akkor is biztos voltam benne, hogy mi nyerünk.

Büszkék vagyunk és boldogok – emelte ki Luis de la Fuente, a spanyolok szakvezetője. - Fantasztikus a jelenünk és a jövőnk is. Nagyon jó játékosaink vannak, de a sikerhez egységes csapat kell. Sok munkával ezt is sikerült megoldanunk.

Az angolok nyilvánvalóan csalódottak voltak, Kane is azzal kezdte, hogy nehéz meccs volt, nehéz szavakkal kifejezni, amit éreznek. – Szerintem nem kezdtünk rosszul, az első félidő rendben volt, a másodikban korán hátrányba kerültünk, de nem ijedtünk meg, az előző meccseken is sikerült fordítanunk. Voltak helyzeteink, amiket sajnos nem használtunk ki, sajnálom a szurkolóinkat, szívesen nyertünk volna Gareth Southgate-ért is – mondta a szigetországiak csapatkapitánya. Maga Gareth Southgate kissé felszínesen elintézte azzal, hogy nagyon büszke a játékosaira, akik mindent megtettek, amit lehetett. - A mainál játszottunk már jobban, Spanyolország megérdemelten lett Európa-bajnok, mert ma jobban játszott nálunk, de az egész tornát tekintve sem lehet vitás, hogy megérdemelt a spanyol siker. Sajnálom a szurkolóinkat, köszönjük a támogatásukat! – zárta a mondanivalóját az angol szövetségi kapitány.

UEFA Euro 2024, döntő:

Spanyolország–Anglia 2-1 (0-0)

Berlin, Olimpiai Stadion, 70 000 néző. Játékvezető: Francois Letexier (francia).

Spanyolország:

Unai Simón – Carvajal, Le Normand (Nacho, 83.), Laporte, Cucurella – Rodri (Zubimendi, 46.), Fabián Ruiz – Yamal, Dani Olmo, Nico Williams – Morata (Oyarzabal, 68.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Anglia:

Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka, Mainoo (Palmer, 71.), Rice, Shaw – Foden, Bellingham – Kane (Watkins, 61.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gól: Williams (47.), Oyarzabal (87.), illetve Palmer (73.)

Sárga lap: Olmo (31.), illetve Kane (25.), Stones (53.), Watkins (92.)