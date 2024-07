Szűk egyharmad kiváltsága a nyaralás, a magyarok csaknem 70 százaléka nem jut el pihenni idén legalább egy hétre

F. Szabó Kata;

Társadalom;felmérés;nyaralás;Publicus Intézet;

2024-07-15 05:59:00

A 18–25 évesek 45 százaléka, a a 60 évnél idősebbeknek viszont mindössze 15 százaléka utazik valahova legalább 7 napra, – derült ki a Publicus Intézet felméréséből.

Az emberek több mint kétharmada nem megy nyaralni idén, minél idősebb valaki, annál kisebb valószínűséggel jut el egy hosszabb utazásra – derült ki a Publicus Intézet lapunk számára készített felméréséből.

A megkérdezettek 69 százaléka mondta, hogy idén nem tervez legalább egyhetes egybefüggő nyaralást, miközben csak 29 százalék nyilatkozott úgy: tervez vagy már volt is nyaralni valahol. Ez a 18–25 éves korosztályban a legvalószínűbb: körükben 45 százalék utazik valahova legalább 7 napra, a 60 évnél idősebbeknek viszont mindössze 15 százaléka. Míg az érettségivel és diplomával rendelkezők az átlagnál nagyobb arányban jutnak el nyaralni (36, illetve 35 százalék), a legfeljebb nyolc általánost végzettek (19 százalék) jóval kevesebben.

Azok körében, akik mennek nyaralni idén nyáron, 55 százalék egy, 29 százalék kettő, 8 százalék három, 5 százalék pedig még ennél is több utazást tervez, és átlagosan 11 napot töltenek pihenéssel. 43 százalék Magyarországon belül nyaral, 29 százalék viszont inkább külföldet választja, további 25 százalék viszont belföldön és egy másik országban is kiélvezi a nyári szezon adta lehetőségeket. A legtöbben a Tisza Párt szavazóinak körében vannak, akik külföldre és belföldre is eljutnak (41 százalék), ez a többi ellenzéki szavazó körében 11, a Fidesz–KDNP hívei között 17 százalék, míg a pártnélkülieknél 25 százalék.

A nyaralók 34 százaléka másodmagával indul útnak, 21 százalék három-, 15 százalék négy-, 10 százalék ötfős család tagjaként utazik, 17 százalék pedig ennél is nagyobb családdal. Minden tizedik válaszadó mondta, hogy saját nyaralóban tölti a szabadságát, 14 százalék pedig ismerősöknél lakik a pihenés ideje alatt. A legtöbben – 34 százalék – szállodában szállnak meg, 26 százalék pedig bérelt apartmant vagy vendégházat választ. További 8 százalék panzióban lakik, és a legkevesebben (4 százalék) a kempingezést választják.

A nyaralást tervezők 17 százaléka meglepően kevés pénzt, legfeljebb 100 ezer forintot költ nyaralásra, 24 százalék 100-300 ezer forintból próbálja kihozni a pihenést. 18 százalék 300 és 500 ezer forint közötti összeget, 9 százalék 500 ezer és 1 millió forint között tervez költeni, 6 százalék pedig még ennél is többet szán a nyaralásra. Ugyanakkor erre a kérdésre a nyaralást tervezők 27 százaléka inkább nem válaszolt. Mindenesetre 47 százalék azt mondta, nem jelent számára nagy anyagi megterhelést a nyári utazás, 44 százaléknak viszont hónapokon át spórolnia kell, hogy megengedhesse magának, 1 százalék pedig azt mondta: kölcsönre, hitelfelvételre van szüksége hozzá.

Az emberek jelentős többsége a nyaralás alatt sem engedheti el magát teljesen, ha a pénztárcájáról van szó: 65 százalék valamennyire odafigyel, hogy mire mennyit költ, és csupán 17 százalék állította, ilyenkor nem figyel arra, hogy spóroljon, mindent megenged magának,

amitől jól vagy kényelmesen érzi magát. 10 százalék viszont ilyenkor is kénytelen nagyon odafigyelni, hogy ne költekezzen túl.

Ezzel összhangban a legtöbben ilyenkor sem szakadnak el teljesen a konyhai tennivalóktól: 17 százalék rendszeresen főz a nyaralás alatt is, további 39 százalék pedig néha főz, néha étteremben eszik.