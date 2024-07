Vége az önfeledt gurulásnak, keddtől már csak felelősségbiztosítással lehet e-rollerezni

nepszava.hu;

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás;igazolás;Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége;elektromos roller;

2024-07-15 08:48:00

A magyar utak rossz állapota miatt a kiskerekű járművekkel előbb-utóbb mindenki elszenvedhet vagy okozhat balesetet. Igazolás kell a kötvényről.

Keddtől mintegy 50 ezer elektromos rollerrel már csak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) lehet közlekedni a hazai utakon – emlékeztet a 24.hu cikke arra, hogy július 16-tól életbe lép az erről szóló jogszabálymódosítás. „A jármű vezetőjének közúti ellenőrzés során be kell tudnia mutatni a biztosításról szóló – akár papíralapú, akár elektronikus – igazolást, de bérlés esetén is a használónak kell meggyőződnie arról, hogy az adott járműre kötöttek-e kgfb-t” – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A biztosítási alkuszok eddigi tapasztalatai szerint a rolleresek többsége már évi 10 ezer forint alatt is találhat megfelelő kötelező biztosítást járművére. A díjak mértéke azonban biztosítónként jelentős mértékben eltérő lehet. – Ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni – mondta Cselovszki Zsolt, a FBAMSZ elnökségi tagja. Mint kifejtette, a kis méretű kerekek és a sok helyen rossz útburkolat szinte bizonyossá teszi, hogy előbb-utóbb mindenki átél kisebb-nagyobb balesetet ezzel a járművel. A kötelező biztosítás azonban csak a másoknak okozott károkat téríti, így a rollereseknek érdemes balesetbiztosítás megkötésével a saját biztosítási védelmükről is gondoskodni.

Az e-rollerekre a járművek tömege és tervezett sebessége függvényében kell biztosítást kötni: 14 kilométer/óra tervezett sebesség felett a 25 kilogrammnál nehezebb rollerek az érintettek, 25 kilométer/óra tervezett sebesség felett viszont tömegtől függetlenül mindegyik. A várható ellenőrzésekről egyelőre nincs információ, és az sem tisztázott, hogy a hatóságok a helyszínen hogyan állapítják majd meg, hogy az adott járműnek mi a tervezett sebessége.