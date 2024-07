Hód harapott meg egy kutyáját sétáltató nőt a Dunában

nepszava.hu;

2024-07-15 11:20:00

A XIII. kerület és a IV. kerület határán, a Népszigetnél történt a támadás. A védett állat elszaporodott a környéken, ajánlott az óvatosság a Duna-parton.

Bátran begázolt a nagy hőség miatt a csak térdig érő Dunába egy nő és kutyája a Népsziget egyik partszakaszán, amikor érezte, hogy a víz alatt neki ütközik a lábának egy állat, és abban a pillanatban meg is harapta őt – számolt be a hódtámadásról az RTL Híradó. A nő szerencsére jól van, de azóta is naponta jár kórházba különféle oltásokért. Az elmúlt években igencsak elszaporodott a hód ezen a környéken. Többen azt javasolják, hogy az illetékesek rakjanak ki figyelmeztető táblákat.

A hód áldozata nem kívánt nyilatkozni a televíziónak, de az esetről és a sérülésről Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt megválasztott, de hivatalba még nem lépett önkormányzati képviselője, egyben pártigazgatója adott hírt Facebook-oldalán még múlt pénteken.

– Gyakran járunk mi is a Népsziget/Szúnyog-sziget vonalán a legnagyobb fiammal belegázolni a Dunába. Ugyanakkor a fokozódó hódhelyzet sajnos ezt a tevékenységet is érinti, helyi barátom küldte újpesti Duna-parti élményéről: – Térdig mentem be a vízbe, fél perce lehettem bent mikor valami nagy szőrös állatka nekem ütközött és azzal a lendülettel éreztem ahogy belekap a lábamba, kirohantam és utána láttuk meg a fejét a vízben ahogy elúszott. Eközben Nagy Dávid figyelmeztetett: – A hódhelyzet egyébként baromi nehezen kezelhető, hiszen „védett övezetben védett állat” esete áll fenn. Szóval további megoldás felmerültéig mindenki vigyázzon magára!